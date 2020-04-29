Yakışıklı kocamın son hali
Coronavirüs karantinası herkesi değiştirdi, ünlüleri de!
BACKGRID UK, INSTAGRAM
GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Sosyal medyada birçok kadın ünlü makyajsız yüzünü, boyası gelmiş saçlarını, kısacası en dağınık hallerini gözler önüne serdi. Elbette erkek ünlüler de onlardan geri kalmadı.
AİLE KARANTİNASI
Sofia Vergara, Joe Manganiello ve Vergara'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu hep birlikte karantina sürecini geçiriyor.
HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ
Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlüler de aileleriyle birlikte sosyal izolasyona girdi.Coronavirüs nedeniyle tüm dünyada milyonlarca kişi kendini gönüllü karantinaya aldı. Çok zorundu olmadıkça evlerinden çıkamadıkları için de hayatlarında büyük değişiklikler oldu. Bu durum gösteri dünyasının ünlülerini de ekledi.
PAPARAZZİLER GARAJDA YAKALADI
Bunlardan biri de model Rosie Huntington Whiteley. Aktör Jason Statham ile nişanlı olan bir çocuk annesi Whiteley, zaman zaman zorunlu alışverişe çıktığında ya da bisikletle gezerken görüntüleniyordu. Fakat bu kez paparazziler onu kendi evinin garajında yakaladı.
BENİ GÖRÜNTÜLÜYORLAR
Ünlü model, yine evinin garajında egzersiz rutinini tamamlarken, kendisini adım adım takip eden paparazzilere yakalandı. Bir ara cep telefonuyla ilgilenen model, fotoğraflarının çekildiğini hisseTti ve etrafı inceledi.
ÜNLÜLER DE EVDE
Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi. Aileleriyle her zamankinden daha çok vakit geçiren ünlüler sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan örnekler.
KIZIM MANİKÜR YAPTI
Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, sosyal izolasyon sırasında çocuklarıyla her zamankinden daha çok vakit geçiriyor, onlarla oyunlar oynuyor. Aktör, bir ara kızının kendisine manikür yapmasına ve hatta tırnaklarına oje sürmesine izin verdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
BEBEĞİMLE İLGİLENİYORUM
Kısa bir süre önce Roman adını verdiği bir bebek dünyaya getiren Lucy Mecklenburgh ise bütün vaktini ona ayırıyor.
KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...
Bir dönemin çocuk yıldızı Brooke Shields da coronavirüs salgınını evinde sosyal izolasyon yöntemiyle atlatmaya çalışan ünlülerden. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Shields, zaman zaman evinden çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.2001 yılında evlendiği Chris Henchy ile bir kanepede yatarken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Herkes, kendini güvende hissettiği birinin kollarında rahatı bulur. Evde kalın" diye seslendi takipçilerine. Shields'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA
Nişanlı olan Jennifer Lopez ile Alex Rordiguez de dört çocukla evlerinde karantinaya çekildi. Lopez'in Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve Rodriguez'in eski eşinden olan iki kızıyla bir arada olan aile günlerini malikanelerinin bahçesinde oyun oynayarak geçiriyor.
DAĞLARDAKİ MAVİ EV
Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.
BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ
51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.
ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR
Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.
KARANTİNA GÜNLÜKLERİ
Gösteri dünyasının ünlüleri sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerine gündelik yaşamlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor. İşte ünlülerin karantina günlüklerinden sayfalar.
ÇAMAŞIR ODASI DANSI
Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.
BEĞENİ YAĞDI
Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.
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