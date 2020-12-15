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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 15:52 | 

Yakında unvanlar da gidecek: Yine Kraliçe'yi kızdırdılar

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle, eskisinden daha fazla gündemde kalıyor.

Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News

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Kıdemli kraliyet ailesi görevlerinden ayrılıp daha sakin bir hayat sürme amacıyla ABD'ye giden Harry ile Meghan için bu durumun tam tersi oldu. Şimdi çift, ne yapsa, hangi adımı atsa eskisinden daha fazla mercek altına alınıyor. gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

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En son attıkları adım da bunun bir örneği. Hatta Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklar, yakında Kraliçe 2. Elizabeth'in torunundan da eşinden de "majesteleri" unvanlarını alacağını bile ileri sürüyor.

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Bir TV kanalıyla imzaladıkları anlaşma ile konuşulan Prens Harry ile Meghan Markle şimdi de başka bir yatırım için adım attı. Aileden ayrılmalarına rağmen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını taşıyan Meghan Markle ile Prens Harry, yulaf sütünden latte işine giriyor.

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ABD basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle ile Prens Harry, 2017'de kurulan bir kahve şirketine yatırım yaptı. Bu durum da Oprah Winfrey'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. 

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Söz konusu markanın kahvelerini gösteren Winfrey, komşusu "M'nin kendisine bunları Noel hediyesi olarak verdiğini belirtti. Markle ve Prens Harry, Oprah Winfrey ile komşu evlerde oturuyor. 

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ITV kanalının programına konuk olan kraliyet yorumcusu Andrew Pierce, bu adımın ardından Prens Harry ile Meghan Markle'ın unvanlarının elinden alınmasının her zamankinden daha fazla söz konusu olduğunu ileri sürdü.

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Pierce, Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre ailenin bu reklam aktivitelerinden mutlu olmadığını belirtti.

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 Andrew Pierce'ın ileri sürdüğüne göre Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin yatırımlarını engelleyemez. Ancak onlardan sahip oldukları kraliyet unvanlarını bırakmalarını isteyebilir.

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Saray'a yakın kaynaklar da bu son adımın, bu isteği hızlandırabileceğini ileri sürdü.

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Yorumcu,  'Majesteleri" unvanına sahip olan aile üyelerinin bu tür reklam faaliyetlerinde bulunmasının doğru bulunmadığını ve aile geleneklerine uymadığını da sözlerine ekledi.

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