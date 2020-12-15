Yakında unvanlar da gidecek: Yine Kraliçe'yi kızdırdılar

Kıdemli kraliyet ailesi görevlerinden ayrılıp daha sakin bir hayat sürme amacıyla ABD'ye giden Harry ile Meghan için bu durumun tam tersi oldu. Şimdi çift, ne yapsa, hangi adımı atsa eskisinden daha fazla mercek altına alınıyor. gündemin ilk sıralarında yer alıyor.