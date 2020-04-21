Yakalanma korkusu olmadan geziyorlar

Genellikle makyajsız ve dağınık halde görüntülenmekten çekilen ünlüler, artık yüzlerinde maskeleri ya da diğer koruyucu aksesuarlarıyla dağınık saçları, makyajsız yüzleriyle rahatça sokaklarda dolaşıyor. İşte gösteri dünyasının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Los Angeles sokaklarından "maskeli ünlü" manzaraları.