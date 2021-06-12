Yağmur'un minik oyuncağı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı.
Sahibi olduğu gözlük mağazasından çıkarken görüntülenen Yağmur Sarıoğlu, başında kaskıyla yeni aldığı Vespa motosikletine binerek evinin yolunu tuttu.
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Hız tutkusuyla bilinen Yağmur Sarıoğlu’nun garajında Porsche Panamera marka bir spor otomobil ile 2017 model Kawasaki Ninja 250R marka bir motosiklet daha bulunuyor. (Sayit DURMAZ)
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Oyuncu Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta Euro 2020'yi yerinde takip eden isimler arasındaydı. Maç öncesi ve sonrasın da paylaşımda bulunan sevgililer büyük heyecan yaşadı.
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Bir süredir dizi çekimleri için İtalya'da olan Can Yaman, spor spikeri sevgilisiyle İtalya - Türkiye açılış maçını izledi. Farklı takımları destekleyen ikili, tribünlerde samimi görüntüler verdi.
İtalya'nın 3-0'lık galibiyeti Can Yaman'ı üzdü. Diletta Leotta sevgilisinin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tatil sezonunu açtılar
Ece Seçkin ve Derya Uluğ, tatil sezonunu güney sahillerinde açtı. İkili, teknede çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Arkadaşların fotoğrafları hayranlarından birçok beğeni ve yorum aldı.
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Eşi sürpriz yaptı
Yıldız futbolcu Cenk Tosun, 30 yaş doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Tosun, pastasının önünde verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Başta 30. yaşımı unutulmaz kılan sürprize imza atan eşim olmak üzere doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkürler. Gösterdiğiniz destek benim için en güzel, herkese nasip olmaz.”
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Doğanın içinde
Şarkıcı Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli’yle Bodrum tatiline çıktı. Yat kiralayan çift, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcı “Doğanın içindeyim” dedi.
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Aşılarımızı olduk
Sağlık Bakanlığı’nın sanatçılar ve prodüksiyon ekiplerinin aşı randevusu alabileceğini duyurmasının ardından birçok ünlü isim aşı olmaya başladı. Sanatçılar, aşı olurken çekilen karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oyuncu Damla Sönmez, “Aşılarımız tam çok şükür” dedi. Şarkıcı Sami Levi de aşı olurken çekilen fotoğrafını “Haydin hayırlı uğurlu, şifa olsun” notuyla paylaştı.
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Dostlarla buluşma
Derin Mermerci, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Murat Arslan ile birlikte önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir mekanda dostlarıyla vakit geçiren çift, çıkışta yürüyerek evlerinin yolunu tuttu. İkili, kendilerini görüntüleyen muhabirlere “Arkadaşlar iyi akşamlar, hepinize kolay gelsin” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
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Saksafon çalıyorum
Oyuncu Furkan Andıç önceki gün Etiler Da Mario Restoran’dan çıkarken görüntülendi. Büşra Develi ile bir dizide rol alacağını belirten Andıç, “Dizimiz dijital platformda yer alacak. Detayları yapım şirketi verir” dedi. Oyuncu ayrıca pandemi döneminde müzikle ilgilendiğini ifade etti: “Profesyonel anlamda değil ama saksafon çalıyorum. Çok keyif alıyorum.” (Behlül AYDIN)