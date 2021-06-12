Yağmur'un minik oyuncağı

Eşi sürpriz yaptı Yıldız futbolcu Cenk Tosun, 30 yaş doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Tosun, pastasının önünde verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Başta 30. yaşımı unutulmaz kılan sürprize imza atan eşim olmak üzere doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkürler. Gösterdiğiniz destek benim için en güzel, herkese nasip olmaz.”