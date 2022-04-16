Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün dizileri ve hayatı

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Küçük yaşlardan beri dizilerde rol alan genç oyuncu son olarak Elif dizisinde oynamıştı. Peki, Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yağmur Ün dizileri ve merak edilenler...
Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.
Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her ŞEy Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.