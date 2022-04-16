Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün dizileri ve hayatı

Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her ŞEy Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.