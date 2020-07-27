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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 07:09,

Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç’la ilişkisini bitiren Yağmur Tanrısevsin, Bodrum tatilinde işletmeci Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde görüntülendi.

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1Neler oluyor
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Neler oluyor

Türkbükü’ne demirleyen teknede Tanrısevsin ve arkadaşları denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Kırmızı bornozuyla dikkat çeken oyuncu, tekneden ayrılıp bota binerken Kazancıoğlu’na elini tutarak yardım etti. Oyuncunun teknede olduğu saatlerde İstanbul’da paylaşım yapması da dikkat çekti. ◊ Ali KESER

3Tatile devam
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Tatile devam

Seda Güven, eşi Ali Güzel’le Bodrum tatiline devam ediyor. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu önceki gün Yalıkavak’ta objektife takıldı.

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Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi. Çiftin bir erkek bebekleri olacak.

5Eşine çay servisi yaptı
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Eşine çay servisi yaptı!

Mehmet Aslantuğ’un Bodrum tatilinde eşi Arzum Onan’a çay servisi yaptığı anlar objektife böyle yansıdı.

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Bodrum’da tatil yapan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti, her yıl yazları vakit geçirdikleri Sarnıç Beach’e demir attı. Mekanda yemek yiyen ikili teknelerine geçerek dinlendi.

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Aslantuğ, denizden çıkan eşine önce havlu verdi, ardından çay servisi yaptı. Ünlü oyuncunun bu hareketi beach’te bulunan herkesin takdirini kazandı.

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