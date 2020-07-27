Ali KESER
Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile görüntülendi
Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç’la ilişkisini bitiren Yağmur Tanrısevsin, Bodrum tatilinde işletmeci Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde görüntülendi.
Neler oluyor
Türkbükü’ne demirleyen teknede Tanrısevsin ve arkadaşları denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Eşine çay servisi yaptı!
Mehmet Aslantuğ’un Bodrum tatilinde eşi Arzum Onan’a çay servisi yaptığı anlar objektife böyle yansıdı.
Aslantuğ, denizden çıkan eşine önce havlu verdi, ardından çay servisi yaptı. Ünlü oyuncunun bu hareketi beach’te bulunan herkesin takdirini kazandı.
8