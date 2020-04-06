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Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 08:26, /

Yağmur Sarıoğlu'ndan bebek müjdesi

Uzun yıllar Galatasaray’da top koşturan Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor.

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Sabru Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu bebek haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı...

2EVET HAMİLEYİM

'EVET HAMİLEYİM'

"Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum"

32 ÇOCUKLARI VAR

2 ÇOCUKLARI VAR

Yağmur - Sabri Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var...

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