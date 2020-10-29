Yağmur ne zaman duracak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

29 EKİM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA °C, 20°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2),doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR °C, 27°C



Az bulutlu



