Yağmur ne zaman duracak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
İstanbul sabah saatlerinde güne yağmurla uyandı. Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece'de saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Öte yandan yağmur diğer ilçelerde de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. İşte, 29 Ekim son dakika hava durumu tahminleri...
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1
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. İşte, son ayrıntılar...
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, batı Akdeniz, batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış görülecek. Yağışların Muğla, Antalya, Tekirdağ, İstanbul, Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 2 ila 5 derece düşecek.
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İSTANBUL'DA ETKİLİ YAĞIŞ: SARI KOD UYARISI GELDİ
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen yağışlara dikkat şeklinde sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı' hava dalgasının etkili olacağını belirtti.
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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
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29 EKİM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2),doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı