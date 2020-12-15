Yağışların ardından İstanbul'un barajlarında son durum nedir? İşte son veriler

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da büyük artış gösterdi.
Barajlardaki doluluk oranı, 15 Aralık tarihi baz alındığında, 2005'te yüzde 55,07, 2006'da yüzde 57,5, 2007'de yüzde 22,31, 2008'de yüzde 27,82, 2009'da yüzde 89,72, 2010'da yüzde 74,53, 2011'de yüzde 52,51, 2012'de yüzde 56,61, 2013'te yüzde 38,49, 2014'te yüzde 51,98, 2015'te yüzde 61,40, 2016'da yüzde 37,63, 2017'de yüzde 55,29, 2018'de yüzde 69,16, 2019'da 34,85, 2020'de ise 21,71 olarak gerçekleşti.