Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışıyor!

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'den konut alımlarını hızlandırdı. Sudan'dan İran'a Yemen'den Afganistan'a kadar birçok ülke vatandaşı Türkiye'den ev alıyor.
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Yabancılara yapılan konut satışları Nisan’da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77’ye yükseldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.
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Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964’e yükseldi.