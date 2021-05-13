MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYabancılar Türkiye'den ev almak için yarışıyor!
GeriEkonomi Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 - 08:00 | 

Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışıyor!

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'den konut alımlarını hızlandırdı. Sudan'dan İran'a Yemen'den Afganistan'a kadar birçok ülke vatandaşı Türkiye'den ev alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan’da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77’ye yükseldi.

2

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

3

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964’e yükseldi.

4

İŞTE EN ÇOK KONUT ALAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI

5

Çin

55

İsveç

60

6

Lübnan

61

Sudan

53

7

Kuveyt

78

İngiltere

82

8

Pakistan

83

Ukrayna

92

9

Ürdün

94

Mısır

99

10

Filistin

111

ABD

125

11

Azerbaycan

131

Yemen

134

12

Almanya

144

Kazakistan

188

13

Afganistan

229

Rusya

402

14

Irak

546

İran

557

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi