Yaban hayvanlarını satıp, otobüsle Türkiye'nin her yerine yolluyorlar
Türkiye'de yasa dışı olmasına rağmen çeşitli internet sitelerinde baykuş, puhu, kerkenez, şahin gibi yaban hayvanları ve sürüngenler gibi egzotik türlerin satışı yapılıyor. Kendilerine ulaşan kişilerle pazarlık yapan satıcılar, baykuş, puhu, kerkenez, şahin gibi yaban hayvanlarını kutu içinde otobüsle istenilen yere gönderebileceğini belirtiyor. DHA muhabiri, internet üzerinden yaşa dışı yollarla yaban hayvanı satan kişilere ulaştı. İlan sahiplerinden biri, telefonda bilgi vermeyi reddederek pazarlığı mesaj yoluyla yaptı.