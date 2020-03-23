Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk’ü canlandıran isim
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ekran macerasını sürdürüyor. Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncu kadrosunda deneyimli isimler yer alıyor. Peki, Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk’ü canlandıran isim
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
TRT’nin mini dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Altı bölüm boyunca devam edecek olan Ya İstiklal Ya Ölüm, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması arasında geçen 6 kritik haftayı anlatacak. İlk bölümü, İstanbul’un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020’de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm’ün son bölümü ise TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında izleyici ile buluşacak.
2
İLKER KIZMAZ - ATATÜRK
İlker Kızmaz (d. 9 Eylül 1975, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Kızmaz, İzmir'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul'a giderek Ekol Drama Sanat Evi daha sonra da Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı.
3
OSMAN SONANT - İHSAN PERE
1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.
4
BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI
Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.
5
İHSAN PERE - RIZA KOCAOĞLU
Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak baş rolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü
6
HİLMİ CEM İNTEPE - GALİP
19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla’da dünyaya gelen Hilmi Cem İntepe, 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı. Hilmi Cem’in son projesi ise 2018 yılında vizyona giren Hürkuş filmi oldu.
7
DOLUNAY SOYSERT - HALİDE
Dolunay Soysert (d. 25 Mart 1973, Adana), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. 25 Mart 1973 yılında Adana'da doğmuştur.Ortaokul ve lise eğitimini Özel Moda Koleji'nde bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır. Kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife Hanım'ı canlandırmasıyla olmuştur.
Daha sonra Nebraska Üniversitesi, Drama ve Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yu ve Ayşe müzikalinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Akıllarda kalan rolü Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Derya karakteri ve Özgü Namal ile birlikte 'Bebeğim' adlı dizide canlandırdığı Leyla karakteridir. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ve on bir oyundan oluşan Can Tarlası adlı oyunda yer almıştır.26. Uluslararası İstanbul Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Sinan Tuzcu ile 19. Ankara Uluslararası Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Emre Karayel ile yapmıştır. Dünyanın en büyük buz gösterisi topluluğu olduğu düşünülen Holiday On Ice'ın sunumu, ünlü çocuk romanı Peter Pan hikâyesinin Türkçe dublajında yer almıştır. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan Soysert, Sinan Tuzcu ile beyaz eşya reklamında, İlker Aksum ile kredi kartı reklamında, bir GSM şirketi reklamında da Aysel rolünü oynadı.
Adanalı dizisine dahil oldu. Ardından TRT 1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol almıştır.
8
MELİS SEZEN - NAZAN
Melis Sezen, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile yaşayan Melis Sezen, Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat verdi.