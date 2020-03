Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk’ü canlandıran isim

DOLUNAY SOYSERT - HALİDE Dolunay Soysert (d. 25 Mart 1973, Adana), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. 25 Mart 1973 yılında Adana'da doğmuştur.Ortaokul ve lise eğitimini Özel Moda Koleji'nde bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır. Kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife Hanım'ı canlandırmasıyla olmuştur.



Daha sonra Nebraska Üniversitesi, Drama ve Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yu ve Ayşe müzikalinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Akıllarda kalan rolü Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Derya karakteri ve Özgü Namal ile birlikte 'Bebeğim' adlı dizide canlandırdığı Leyla karakteridir. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ve on bir oyundan oluşan Can Tarlası adlı oyunda yer almıştır.26. Uluslararası İstanbul Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Sinan Tuzcu ile 19. Ankara Uluslararası Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Emre Karayel ile yapmıştır. Dünyanın en büyük buz gösterisi topluluğu olduğu düşünülen Holiday On Ice'ın sunumu, ünlü çocuk romanı Peter Pan hikâyesinin Türkçe dublajında yer almıştır. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan Soysert, Sinan Tuzcu ile beyaz eşya reklamında, İlker Aksum ile kredi kartı reklamında, bir GSM şirketi reklamında da Aysel rolünü oynadı.



Adanalı dizisine dahil oldu. Ardından TRT 1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol almıştır.