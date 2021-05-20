XRP mahkemesi ne zaman? İşte Ripple davasında son gelişmeler

RİPPLE NEDİR? Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.