XPG Summoner oyuncu klavye incelemesi

XPG Sumoner'da Cherry markasının MX Blue tuş anahtarları tercih edilmiş. Mavi tuşların özelliği de yazarken bir çatırtı sesine sahip olması. Daktilo sesini andırıyor denebilir. Mavi tuşlar 50 gramlık baskıyla aktive oluyor ve aktivasyon noktası ise 2.2mm. Bu da klavyenin komutlara sıradan klavyelere kıyasla daha hızlı biçimde yanıt verebilmesini sağlıyor.