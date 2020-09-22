XPG Summoner oyuncu klavye incelemesi

Eğer sıkı bir oyuncuysanız, kullandığınız ürünlerin de oyunlara özel renkli ve detaylı ayrıntılara sahip olmasını beklemeniz gayet normal. Bu kapsamda iki haftadır deneyimlediğimiz XPG Summoner oyuncu klavyesinin öne çıkan özelliklerine göz atalım.
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Gri renkli fırçalanmış alüminyum gövdesiyle gelen ürün, metal yüzeyiyle birlikte ağır bir yapıda olacağını düşündürüyor; ancak ağırlığı 1 kg'nin altında.
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Klavyenin ayakları ayarlanabiliyor ve plastik çıkıntılar klavyenin masaya yerleşmesini sağlıyor. Bu arada klavyeye mıknatıs yardımıyla tutturulan bilek desteğini de göz ardı etmeyelim.
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Ürün kabloyla bilgisayara bağlanıyor. Ayrıca kablosu örgülü bir kaplamaya sahip. Amaç ise kablonun bükülmesini engellemek. Çünkü bir zaman sonra kablo yıpranıyor ve eğilip büküldüğünden sorunlar yaşanmaya başlıyor. Kablonun bu şekilde kaplanması iyi düşünülmüş.
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XPG Sumoner'da Cherry markasının MX Blue tuş anahtarları tercih edilmiş. Mavi tuşların özelliği de yazarken bir çatırtı sesine sahip olması. Daktilo sesini andırıyor denebilir. Mavi tuşlar 50 gramlık baskıyla aktive oluyor ve aktivasyon noktası ise 2.2mm. Bu da klavyenin komutlara sıradan klavyelere kıyasla daha hızlı biçimde yanıt verebilmesini sağlıyor.
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LED lambalı RGB aydınlatmalarıyla dikkat çeken ürünün tuşlarındaki renkler kullanıcının isteğine göre değiştirebiliyor. Kullanıcılar bu değişikliği yapabilmek için XPG Primer yazılımını kullanmaları gerekiyor.
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Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de ses kontrol tekerleği. Müzik dinlerken, video izlerken veya ses gerektiren herhangi bir şeyle uğraşırken klavyenin sağ üst köşesindeki tekerleği yukarı aşağı hareket ettirerek sesi istediğiniz seviyeye çekebiliyorsunuz.