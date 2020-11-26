XPG Gamer oyuncu faresi incelemesi

Oyuncu aksesuarlarıyla bilinen bir üretici olan XPG, yeni oyuncu faresi XPG Gamer ile kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...
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Bilgisayar başında oyunlara olan ilginiz fazlaysa, mouse'tan klavyeye, kulaklıktan speaker'a kadar pek çok noktada detaylı araştırma yapmanız gerekiyor. Aradığınız özelliklere ve tasarıma göre pek çok farklı modele rastlayabiliyorsunuz. Bu kapsamda bugünkü konuğumuz ise bir oyuncu mouse'u olan XPG Gamer...
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Önce tasarımına bakalım. Malzeme kalitesi söz konusu olduğunda ürünün çift katmanlı PBT kullanılarak üretildiğini görüyoruz. Bu sayede pürüzsüz fakat elden kaymayan bir yüzey sağlanabiliyor.
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İki haftadır kullanıyorum; ancak şirketin iddiasına göre aşınmaya dayanıklı olan bu ürün, uzun kullanıma bağlı olarak yıpranma veya solma gibi sorunlar çıkarmıyor.
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Avuca rahatça oturan ve ergonomik bir yapıda olan ürünün iki yanında da tırtıklı yüzey bulunuyor. Bu sayede sıkı bir tutuş sağlanabiliyor. Bu arada ürünün standart bir ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz: 98 gram.
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Genelde oyuncu farelerinde kullanılan kalın örgü kabloların fare hareketlerinde kısıtlamaya sebep olduğu bilinen bir gerçek. XPG ise bu üründe ince ve esnek bir örgü kablo kullanmış. Bu sorundan kısmen kurtulacağınız söylenebilir.
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Oyuncu ekipmanlarının olmazsa olmazı haline gelen RGB aydınlatma XPG Primer'da yer alıyor. Farenin üst tarafında arkada yer alan bir tuşla farklı aydınlatma efektleri arasında geçiş yapılabiliyor.
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OMRON marka tuşların kullanıldığı fare, 20 milyon tıklama ömrüne sahip.
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Üzerinde 12000 DPI değerine kadar çıkabilen PMW3360 optik sensör bulunan ürün, hassasiyet ve tepki süresi gibi kriterlerde ortalama bir performans sunuyor.
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Farenin DPI değerini tekerleğin hemen arkasında yer alan özel tuşla 400 ile 12000 DPI arasında değiştirmek mümkün.
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Böylece farklı oyunlarda veya uygulamalarda farklı ayarlar seçilerek en uygun kullanım şekli yakalanabiliyor.