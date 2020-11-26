XPG Gamer oyuncu faresi incelemesi

Bilgisayar başında oyunlara olan ilginiz fazlaysa, mouse'tan klavyeye, kulaklıktan speaker'a kadar pek çok noktada detaylı araştırma yapmanız gerekiyor. Aradığınız özelliklere ve tasarıma göre pek çok farklı modele rastlayabiliyorsunuz. Bu kapsamda bugünkü konuğumuz ise bir oyuncu mouse'u olan XPG Gamer...