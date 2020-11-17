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HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi'nin bu telefonları büyük hayal kırıklığı yarattı
GeriTeknoloji Xiaomi'nin bu telefonları büyük hayal kırıklığı yarattı
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 16:14 | 

Xiaomi'nin bu telefonları büyük hayal kırıklığı yarattı

Fiyat performans telefonlarıyla Türkiye'de yakından tanınan Xiaomi'den kullanıcılarını çok üzecek bir haber geldi. Bu telefonlardan birini kullanıyorsanız dikkat

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Xiaomi telefon sahiplerini fazlasıyla kızdıracak bir haber geldi.

2
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Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

3
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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

4
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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

5
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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

6
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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

7
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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

8
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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

9
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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

10
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Redmi 8

Güncelleme almayacak

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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

16Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

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18Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

19Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

20Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

21Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

22Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

23Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

24Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

25Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

26Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

27Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

28Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

29Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

30Honor View 20
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Honor View 20

31Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

32Nokia 6.2
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Nokia 6.2

33Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

34Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

35OnePlus 8
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OnePlus 8

36Realme 6i
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Realme 6i

37OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

38Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

39Honor Magic 2
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Honor Magic 2

40Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

41Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

42Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

43LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

44Redmi K20
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Redmi K20

45Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

46Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

47Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

48Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

49Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

50Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

51Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

52Realme 5
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Realme 5

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