Xiaomi'nin bu telefonları büyük hayal kırıklığı yarattı

Xiaomi telefon sahiplerini fazlasıyla kızdıracak bir haber geldi. Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...Xiaomi Mi CC9e Güncelleme almayacakRedmi Note 8 Pro Güncelleme alacakRedmi Note 8T Güncelleme almayacakRedmi Note 8 Güncelleme alacakRedmi Note 7 Pro Güncelleme almayacakRedmi Note 7 Güncelleme almayacakRedmi Note 7S Güncelleme almayacakRedmi 8 Güncelleme almayacakRedmi 8A Güncelleme almayacakXiaomi Mi Mix 3 5G Güncelleme almayacakXiaomi Mi Mix Alpha Güncelleme almayacakPeki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...Ekranı: 6.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 Bataryası: 3650 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T Bataryası: 4300 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.26 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 5000 mAhEkranı: 6.47 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.18 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) Bataryası: 4000 mAh