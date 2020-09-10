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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 13:08 | 

Xiaomi telefonların kameralarına şaşırtan özellik

Xiaomi telefonlara yeni bir özellik daha geliyor. Artık fotoğraf çekmek dışında kameralar bakın ne işe yarayacak?

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Xiaomi telefonların kameraları artık sadece fotoğraf ve video çekmeyecek. İşte gelen yeni özellik...

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Xiaomi’nin Mi Health uygulaması ile artık telefonunuzun kamerasını ve flaşını kullanarak kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.

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Bu sayede atış hızı ölçümlerini yapmak için özel sensörlü bir telefona ihtiyacınız olmayacak. Xiaomi kamerası kalp hızını bu şekilde ölçebilecek.

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Telefonun kamera kısmına parmağınızı koymanız gerekiyor, daha sonra ışığın yanıp sönmesini beklemeniz gerekiyor. Flaş aydınlatmak, kamera ise kalp atış hızını ölçmek için devreye giriyor ve veriler ölçülmüş oluyor.

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Diğer yandan Türkiye'de de fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi telefon sahipleri için önemli bir uyarı var.

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MIUI 12 güncellemesi alan Redmi Note 9'da bazı yazılımsal sorunlar ortaya çıktı.

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Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.

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Bu nedenle MIUI 12 güncellemesini indirmekte acele etmeyin. Diğer yandan Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

13
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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

14
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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

15
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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

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Redmi 8

Güncelleme almayacak

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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

21Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

22
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23Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

24Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

25Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

26Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

27Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

29Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

30Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

31Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

32Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

33Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

34Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

35Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

36Honor View 20
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Honor View 20

37Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

38Nokia 6.2
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Nokia 6.2

39Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

40Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

41OnePlus 8
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OnePlus 8

42Realme 6i
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Realme 6i

43OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

44Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

45Honor Magic 2
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Honor Magic 2

46Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

47Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

48Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

49LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

50Redmi K20
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Redmi K20

51Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

52Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

53Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

54Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

55Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

56Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

57Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

58Realme 5
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Realme 5

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