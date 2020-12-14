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HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi telefonların hepsi yasaklanıyor mu? Şoke eden gelişme
GeriTeknoloji Xiaomi telefonların hepsi yasaklanıyor mu? Şoke eden gelişme
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:06 | 

Xiaomi telefonların hepsi yasaklanıyor mu? Şoke eden gelişme

Dünyanın en çok satan telefon markalarından biri olan ve Türkiye'de de büyük ilgi gören Xiaomi telefonlara yasak mı geliyor?

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Dünyanın önde telefon markalarından Xiaomi'nin tadını kaçıran bir gelişme yaşandı. Telefonları için yasak kararı mı geliyor?

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Philips, Xiaomi'nin patent haklarını ihlali gerekçesiyle telefonların satışının tamamen yasaklanması için düğmeye bastı.

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Philips tarafından Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre şirketin hücresel iletişim ile ilgili bazı patentleri Xiaomi ve iştirakleri tarafından ihlal ediliyor. Firma da bunun engellenmesini istiyor.

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Philips, pek çok patentin sahibi konumujnda. Şirket; GSM tabanlı üçüncü nesil yani 3G içerisinde başlayan UMTS teknolojisine ait pek çok patentte imzası var. UMTS teknolojisi bilindiği üzere HSPA, HSPA+ ve LTE gibi hızlı bağlantı standartlarında kendisine yer buluyor.

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Dosyaya bakıldığında Xiaomi’nin bu bağlantıları taşıyan akıllı telefonlarının patent ihlali yaptığı iddia ediliyor ve bu telefonların üretiminin veya dağıtımının durdurulması söz konusu. Yasak tüm Hindistan'da uygulanabilir.

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Diğer yandan dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.

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Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.

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Xiaomi Mi 10T Pro

Güncellemeyi alacak

9
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Xiaomi Mi 10T

Güncellemeyi alacak

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Xiaomi Mi 10T Lite

Güncellemeyi alacak

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Xiaomi Mi Note 10 Lite

Güncellemeyi alacak

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13
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Xiaomi Mi 9 Pro

Güncellemeyi alacak

14
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Xiaomi Mi 9

Güncellemeyi alacak

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Xiaomi Mi 9 SE

Güncellemeyi alacak

16
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Xiaomi Mi 9 Lite

Güncellemeyi alacak

17
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Xiaomi Mi A3

Güncellemeyi alacak

18
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Xiaomi Mi 9T Pro

Güncellemeyi alacak

19
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Redmi Note 9

Güncellemeyi alacak

20
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Redmi Note 9 Pro

Güncellemeyi alacak

21
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Redmi 9

Güncellemeyi alacak

22
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Redmi 9C

Güncellemeyi alacak

23
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Redmi 9A

Güncellemeyi alacak

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Redmi Note 8

Güncellemeyi alacak

25
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Redmi Note 8 Pro

Güncellemeyi alacak

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Poco X3 NFC

Güncellemeyi alacak

27
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Poco M2

Güncellemeyi alacak

28
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Poco M2 Pro

Güncellemeyi alacak

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Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

Güncellemeyi alacak

30
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Redmi Note 7

Güncellemeyi almayacak!

31
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Redmi Note 7S

Güncellemeyi almayacak!

32
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Redmi Note 7 Pro

Güncellemeyi almayacak!

33
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Redmi Note 8

Güncellemeyi almayacak!

34
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Redmi Note 8A

Güncellemeyi almayacak!

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