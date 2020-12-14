Xiaomi telefonların hepsi yasaklanıyor mu? Şoke eden gelişme
Dünyanın en çok satan telefon markalarından biri olan ve Türkiye'de de büyük ilgi gören Xiaomi telefonlara yasak mı geliyor?
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Dünyanın önde telefon markalarından Xiaomi'nin tadını kaçıran bir gelişme yaşandı. Telefonları için yasak kararı mı geliyor?
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Philips, Xiaomi'nin patent haklarını ihlali gerekçesiyle telefonların satışının tamamen yasaklanması için düğmeye bastı.
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Philips tarafından Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre şirketin hücresel iletişim ile ilgili bazı patentleri Xiaomi ve iştirakleri tarafından ihlal ediliyor. Firma da bunun engellenmesini istiyor.
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Philips, pek çok patentin sahibi konumujnda. Şirket; GSM tabanlı üçüncü nesil yani 3G içerisinde başlayan UMTS teknolojisine ait pek çok patentte imzası var. UMTS teknolojisi bilindiği üzere HSPA, HSPA+ ve LTE gibi hızlı bağlantı standartlarında kendisine yer buluyor.
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Dosyaya bakıldığında Xiaomi’nin bu bağlantıları taşıyan akıllı telefonlarının patent ihlali yaptığı iddia ediliyor ve bu telefonların üretiminin veya dağıtımının durdurulması söz konusu. Yasak tüm Hindistan'da uygulanabilir.
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Diğer yandan dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.
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Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.