Xiaomi telefonlarda büyük tehlike: Sakın bunu yapmayın

Ve Xiaomi şimdilik bu güncellemenin dağıtımını durdurdu. Diğer yandan Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...