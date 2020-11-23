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GeriTeknoloji Xiaomi telefonlarda büyük tehlike: Sakın bunu yapmayın
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 10:06 | 

Xiaomi telefonlarda büyük tehlike: Sakın bunu yapmayın

Xiaomi telefon kullananlara çok önemli bir uyarı geldi. Telefonlardaki gizli tehlike kullanıcıların başını fazlasıyla ağrıtabilir.

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Xiaomi telefonlarda büyük bir yazılım sorunu ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcıyı tehdit eden sorunla ilgili Xiaomi'den açıklama geldi.

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MIUI 12 güncellemesi tehlike saçıyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyi kurduğu andan itibaren pek çok sorun yaşamaya başladı.

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Örneğin Redmi K30, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcıları bu yazılım yüzünden ikinci SIM eşliğinde internete bağlanamadığını söyledi.

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Ayrıca şarj işlemi sırasında ekranın dokunmatiği bozulabiliyor ve oyunlarda düşük FPS sıkıntısı baş gösteriyor.

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Bataryanın çok çabuk bittiğini belirten Xiaomi kullanıcıları, ekran görüntüsü alındığı sırada telefonun yavaşladığını ve aşırı ısındığını ifade etti.

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Ve Xiaomi şimdilik bu güncellemenin dağıtımını durdurdu. Diğer yandan Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

12
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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

13
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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

14
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Redmi 8

Güncelleme almayacak

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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

20Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

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22Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

23Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

24Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

25Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

26Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

27Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

28Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

29Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

30Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

31Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

32Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

33Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

34Honor View 20
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Honor View 20

35Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

36Nokia 6.2
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Nokia 6.2

37Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

38Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

39OnePlus 8
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OnePlus 8

40Realme 6i
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Realme 6i

41OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

42Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

43Honor Magic 2
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Honor Magic 2

44Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

45Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

46Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

47LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

48Redmi K20
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Redmi K20

49Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

50Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

51Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

52Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

53Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

54Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

55Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

56Realme 5
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Realme 5

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