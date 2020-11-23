Xiaomi telefonlarda büyük tehlike: Sakın bunu yapmayın
Xiaomi telefon kullananlara çok önemli bir uyarı geldi. Telefonlardaki gizli tehlike kullanıcıların başını fazlasıyla ağrıtabilir.
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Xiaomi telefonlarda büyük bir yazılım sorunu ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcıyı tehdit eden sorunla ilgili Xiaomi'den açıklama geldi.
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MIUI 12 güncellemesi tehlike saçıyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyi kurduğu andan itibaren pek çok sorun yaşamaya başladı.
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Örneğin Redmi K30, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcıları bu yazılım yüzünden ikinci SIM eşliğinde internete bağlanamadığını söyledi.
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Ayrıca şarj işlemi sırasında ekranın dokunmatiği bozulabiliyor ve oyunlarda düşük FPS sıkıntısı baş gösteriyor.
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Bataryanın çok çabuk bittiğini belirten Xiaomi kullanıcıları, ekran görüntüsü alındığı sırada telefonun yavaşladığını ve aşırı ısındığını ifade etti.
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Ve Xiaomi şimdilik bu güncellemenin dağıtımını durdurdu. Diğer yandan Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...
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Xiaomi Mi CC9e
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 8 Pro
Güncelleme alacak
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Redmi Note 8T
Güncelleme almayacak
10
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Redmi Note 8
Güncelleme alacak
11
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Redmi Note 7 Pro
Güncelleme almayacak
12
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Redmi Note 7
Güncelleme almayacak
13
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Redmi Note 7S
Güncelleme almayacak
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Redmi 8
Güncelleme almayacak
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Redmi 8A
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix 3 5G
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix Alpha
Güncelleme almayacak
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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...