Xiaomi telefonlara resmen geldi, hemen yükleyin

Xiaomi telefon kullananlar için önemli bir gelişme yaşandı. Eğer Xiaomi'nin bu telefon modelini kullanıyorsanız hemen yeni güncellemeyi indirmelisiniz.
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1
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Xiaomi, telefon sahiplerine güncelleme müjdesi verdi. Bakın hangi telefon yenileniyor?
2
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Android 10 güncellemesi, Redmi Note 8 için yayınlandı. Güncelleme ile birlikte Android sürümü 10’a yükseltilirken, güvenlik seviyesi de artırılmış durumda. Pil kullanımı ve hız konusundaki değişmeler hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.
3
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Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...
4
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Xiaomi Mi CC9e
Güncelleme almayacak
5
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Redmi Note 8 Pro
Güncelleme alacak
6
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Redmi Note 8T
Güncelleme almayacak
7
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Redmi Note 7 Pro
Güncelleme almayacak
8
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Redmi Note 7
Güncelleme almayacak
9
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Redmi Note 7S
Güncelleme almayacak
10
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Redmi 8
Güncelleme almayacak
11
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Redmi 8A
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix 3 5G
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix Alpha
Güncelleme almayacak
15
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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...