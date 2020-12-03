MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi telefonlar yasaklanıyor: Şoke eden gelişme
GeriTeknoloji Xiaomi telefonlar yasaklanıyor: Şoke eden gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 09:36 | 

Xiaomi telefonlar yasaklanıyor: Şoke eden gelişme

Fiyat-performans telefonlarıyla bilinen Xiaomi'yi şoke eden bir gelişme yaşandı. Telefonlara yasak mı geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde telefon markalarından Xiaomi'nin tadını kaçıran bir gelişme yaşandı. Telefonları için yasak kararı mı geliyor?

2
Abone Olgoogle-news

Philips, Xiaomi'nin patent haklarını ihlali gerekçesiyle telefonların satışının tamamen yasaklanması için düğmeye bastı.

3
Abone Olgoogle-news

Philips tarafından Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre şirketin hücresel iletişim ile ilgili bazı patentleri Xiaomi ve iştirakleri tarafından ihlal ediliyor. Firma da bunun engellenmesini istiyor.

4
Abone Olgoogle-news

Philips, pek çok patentin sahibi konumujnda. Şirket; GSM tabanlı üçüncü nesil yani 3G içerisinde başlayan UMTS teknolojisine ait pek çok patentte imzası var. UMTS teknolojisi bilindiği üzere HSPA, HSPA+ ve LTE gibi hızlı bağlantı standartlarında kendisine yer buluyor.

5
Abone Olgoogle-news

Dosyaya bakıldığında Xiaomi’nin bu bağlantıları taşıyan akıllı telefonlarının patent ihlali yaptığı iddia ediliyor ve bu telefonların üretiminin veya dağıtımının durdurulması söz konusu. Yasak tüm Hindistan'da uygulanabilir.

6
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.

7
Abone Olgoogle-news

Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.

8
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 10T Pro

Güncellemeyi alacak

9
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 10T

Güncellemeyi alacak

10
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 10T Lite

Güncellemeyi alacak

11
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Güncellemeyi alacak

12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 Pro

Güncellemeyi alacak

14
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9

Güncellemeyi alacak

15
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 SE

Güncellemeyi alacak

16
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 Lite

Güncellemeyi alacak

17
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi A3

Güncellemeyi alacak

18
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9T Pro

Güncellemeyi alacak

19
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 9

Güncellemeyi alacak

20
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 9 Pro

Güncellemeyi alacak

21
Abone Olgoogle-news

Redmi 9

Güncellemeyi alacak

22
Abone Olgoogle-news

Redmi 9C

Güncellemeyi alacak

23
Abone Olgoogle-news

Redmi 9A

Güncellemeyi alacak

24
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8

Güncellemeyi alacak

25
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8 Pro

Güncellemeyi alacak

26
Abone Olgoogle-news

Poco X3 NFC

Güncellemeyi alacak

27
Abone Olgoogle-news

Poco M2

Güncellemeyi alacak

28
Abone Olgoogle-news

Poco M2 Pro

Güncellemeyi alacak

29
Abone Olgoogle-news

Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

Güncellemeyi alacak

30
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 7

Güncellemeyi almayacak!

31
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 7S

Güncellemeyi almayacak!

32
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 7 Pro

Güncellemeyi almayacak!

33
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8

Güncellemeyi almayacak!

34
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8A

Güncellemeyi almayacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi