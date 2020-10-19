Xiaomi telefon sahiplerini çok sevindirecek gelişme

Xiaomi yaptığı duyuruda 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisinin hazır olduğunu bildirdi. Yeni teknoloji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya 19 dakikada dolabiliyor. Yüzde 50 kapasiteye sadece 8 dakikada geliyor. 1 dakikada ise yüzde 10 şarja ulaşabiliyor.