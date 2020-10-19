Xiaomi telefon sahiplerini çok sevindirecek gelişme
Xiaomi, bugün yaptığı duyuruda bomba özelliğini ilk kez ortaya çıkardı. Artık kullandığınız telefon şarj olurken bakın ne olacak?
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Xiaomi, yeni nesil şarj teknolojisini ilk kez dünyayla paylaştı.
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80W hızlı şarj teknolojisi ile birlikte Xiaomi, şarj hızı rekoruna imza atıyor.
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Xiaomi yaptığı duyuruda 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisinin hazır olduğunu bildirdi. Yeni teknoloji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya 19 dakikada dolabiliyor. Yüzde 50 kapasiteye sadece 8 dakikada geliyor. 1 dakikada ise yüzde 10 şarja ulaşabiliyor.
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Diğer yandan Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...
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Xiaomi Mi CC9e
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 8 Pro
Güncelleme alacak
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Redmi Note 8T
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 8
Güncelleme alacak
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Redmi Note 7 Pro
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 7
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 7S
Güncelleme almayacak
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Redmi 8
Güncelleme almayacak
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Redmi 8A
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix 3 5G
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix Alpha
Güncelleme almayacak
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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...