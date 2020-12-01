Xiaomi telefon sahiplerine çok kötü haber

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek. Xiaomi Mi 10T Pro Güncellemeyi alacakXiaomi Mi 10T Güncellemeyi alacakXiaomi Mi 10T Lite Güncellemeyi alacakXiaomi Mi Note 10 Lite Güncellemeyi alacakXiaomi Mi 9 Pro Güncellemeyi alacakXiaomi Mi 9 Güncellemeyi alacakXiaomi Mi 9 SEGüncellemeyi alacakXiaomi Mi 9 LiteGüncellemeyi alacakXiaomi Mi A3Güncellemeyi alacakXiaomi Mi 9T ProGüncellemeyi alacakRedmi Note 9Güncellemeyi alacakRedmi Note 9 ProGüncellemeyi alacakRedmi 9Güncellemeyi alacakRedmi 9CGüncellemeyi alacakRedmi 9AGüncellemeyi alacakRedmi Note 8Güncellemeyi alacakRedmi Note 8 ProGüncellemeyi alacakPoco X3 NFCGüncellemeyi alacak Poco M2Güncellemeyi alacak Poco M2 ProGüncellemeyi alacak Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 ProGüncellemeyi alacak Redmi Note 7Güncellemeyi almayacak!Redmi Note 7SGüncellemeyi almayacak!Redmi Note 7 ProGüncellemeyi almayacak!Redmi Note 8Güncellemeyi almayacak!Redmi Note 8AGüncellemeyi almayacak!