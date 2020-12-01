MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi telefon sahiplerine çok kötü haber
GeriTeknoloji Xiaomi telefon sahiplerine çok kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:32 | 

Xiaomi telefon sahiplerine çok kötü haber

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'den telefon sahiplerine çok önemli bir duyuru geldi. Milyonlarca Xiaomi kullanıcısı için bakın ne değişecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.

2
Abone Olgoogle-news

Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.

3
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 10T Pro

Güncellemeyi alacak

4
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 10T

Güncellemeyi alacak

5
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 10T Lite

Güncellemeyi alacak

6
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Güncellemeyi alacak

7
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 Pro

Güncellemeyi alacak

8
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9

Güncellemeyi alacak

9
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 SE

Güncellemeyi alacak

10
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 Lite

Güncellemeyi alacak

11
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi A3

Güncellemeyi alacak

12
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9T Pro

Güncellemeyi alacak

13
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 9

Güncellemeyi alacak

14
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 9 Pro

Güncellemeyi alacak

15
Abone Olgoogle-news

Redmi 9

Güncellemeyi alacak

16
Abone Olgoogle-news

Redmi 9C

Güncellemeyi alacak

17
Abone Olgoogle-news

Redmi 9A

Güncellemeyi alacak

18
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8

Güncellemeyi alacak

19
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8 Pro

Güncellemeyi alacak

20
Abone Olgoogle-news

Poco X3 NFC

Güncellemeyi alacak

21
Abone Olgoogle-news

Poco M2

Güncellemeyi alacak

22
Abone Olgoogle-news

Poco M2 Pro

Güncellemeyi alacak

23
Abone Olgoogle-news

Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

Güncellemeyi alacak

24
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 7

Güncellemeyi almayacak!

25
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 7S

Güncellemeyi almayacak!

26
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 7 Pro

Güncellemeyi almayacak!

27
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8

Güncellemeyi almayacak!

28
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8A

Güncellemeyi almayacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi