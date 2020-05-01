Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor!

3 farklı varyasyon ile üretilen Xiaomi Redmi Note 9, 9S ve 9 Pro modelleri ile öne çıkıyor. Standart kullanıcılar için Redmi Note 9 modelini tanıtan Xiaomi, bir tık fazla performans isteyen kullanıcılar için ise Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerini satışa çıkarıyor. Kamera performansları ise 3 versiyon için de farklı olan Redmi Note 9 için 48 Megapiksel geniş açılı kamera, ana kamera olarak kullanılmış, 8 Megapiksel geniş kamera ve 2 megapiksellik makro kamera ile derinlik sensörüne ise destek olarak yer verilmiş. İşte, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgiler



KAMERA ÖZELLİKLERİ



Arkada etkileyici bir dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64MP ana lensi, tüm aydınlatma koşullarında net, ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalarken, 8MP ultra geniş açılı merceği ödün vermeden çarpıcı büyük grup görüntüleri sağlıyor. 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü, arka kamerayı yuvarlayarak kullanıcıların çarpıcı yakın çekimler yapmasını sağlıyor.



Redmi Note 9 Pro ön tarafta, yüksek kaliteli özçekimler için 16MP bir ekran kamerasına sahip olarak geliyor. Yeni ağır çekim selfie modu, sosyal medya için mükemmel olan komik ağır çekim videolar çeker.



Redmi Note 9 ayrıca 48MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı lens ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 2MP makro lensi ve 2MP derinlik sensörü, dört kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan güzel görüntüler yakalar. 13MP kamera, maksimum ön ekran görüntüleme boyutuna izin vermek için ekranda konumlandırılmıştır.



Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9'un sinematik portreleri ve video modu, filmlerde yaygın olarak kullanılan format olan 2.39: 1 en boy oranıyla içerik yakalayarak kullanıcıları yönetmenlere dönüştürür. Bu arada, altı farklı kaleydoskop seçeneği ile herkes anında ilginç, göz alıcı videolar çekebilirken, tüm yeni belge modu akıllı telefonunuzu cep boyutunda bir tarayıcıya dönüştürür.