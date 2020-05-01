Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor!
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, alt markası Redmi için Note 9 modelinin tanıttı. 30 Nisan 2020 tarihinde tanıtılan cihaz, Redmi Note 9, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro olmak üzere 3 versiyon ile piyasaya çıktı. Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri arasında yer alan düşük mavi ışık sertifikası, göz sağlığı için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Xiaomi Redmi Note 9 için ekran ebatı 6,53 inç olarak açıklanırken, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro için bu ebat 6,67 inç şeklinde duyuruldu. Redmi Note 9 içerisinde MediaTek Helio G85 işlemci kullanan Xiaomi, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro cihazlarında ise Snapdragon 720G işlemciyi tercih etmiş. Peki, Xiaomi Redmi Note 9 fiyatı ne kadar olacak? İşte, o detaylar
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3 farklı varyasyon ile üretilen Xiaomi Redmi Note 9, 9S ve 9 Pro modelleri ile öne çıkıyor. Standart kullanıcılar için Redmi Note 9 modelini tanıtan Xiaomi, bir tık fazla performans isteyen kullanıcılar için ise Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerini satışa çıkarıyor. Kamera performansları ise 3 versiyon için de farklı olan Redmi Note 9 için 48 Megapiksel geniş açılı kamera, ana kamera olarak kullanılmış, 8 Megapiksel geniş kamera ve 2 megapiksellik makro kamera ile derinlik sensörüne ise destek olarak yer verilmiş. İşte, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgiler
KAMERA ÖZELLİKLERİ
Arkada etkileyici bir dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64MP ana lensi, tüm aydınlatma koşullarında net, ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalarken, 8MP ultra geniş açılı merceği ödün vermeden çarpıcı büyük grup görüntüleri sağlıyor. 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü, arka kamerayı yuvarlayarak kullanıcıların çarpıcı yakın çekimler yapmasını sağlıyor.
Redmi Note 9 Pro ön tarafta, yüksek kaliteli özçekimler için 16MP bir ekran kamerasına sahip olarak geliyor. Yeni ağır çekim selfie modu, sosyal medya için mükemmel olan komik ağır çekim videolar çeker.
Redmi Note 9 ayrıca 48MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı lens ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 2MP makro lensi ve 2MP derinlik sensörü, dört kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan güzel görüntüler yakalar. 13MP kamera, maksimum ön ekran görüntüleme boyutuna izin vermek için ekranda konumlandırılmıştır.
Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9'un sinematik portreleri ve video modu, filmlerde yaygın olarak kullanılan format olan 2.39: 1 en boy oranıyla içerik yakalayarak kullanıcıları yönetmenlere dönüştürür. Bu arada, altı farklı kaleydoskop seçeneği ile herkes anında ilginç, göz alıcı videolar çekebilirken, tüm yeni belge modu akıllı telefonunuzu cep boyutunda bir tarayıcıya dönüştürür.
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Uzun ömürlü pil, hızlı şarj
Büyük bir 5020mAh (tipik) pil ile gelen Redmi Note 9 Pro, ince tasarımdan ödün vermeden ertesi güne kadar dayanacak kadar güç tutar. Daha da iyisi, cihazı sadece 30 dakika içinde% 57'ye kadar şarj edebilirsiniz.
Redmi Note 9, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020mAh (tipik) bir pil içerir ve hareket halindeki kullanıcılar için ideal bir arkadaştır.
İŞLEMCİ GÜÇLERİ
Tamamen yeni Qualcomm® Snapdragon ™ 720G işlemci ile 2,3 GHz'e kadar işlemci hızı sunan Redmi Note 9 Pro, güç verimliliğini korurken güçlü performans imkanı tanır.
Redmi Note 9 ise MediaTek Helio G85 işlemciye sahip ve onu yeni yonga setine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu haline getiriyor.
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Redmi Note 9 Pro, şık, çentiksiz bir 6.67 ”DotDisplay özelliğine sahiptir. Yana monte edilen parmak izi sensörü, cihazı daha kolay erişilebilir hale getirirken, tamamen yeni bir ön kamera modülü tasarımı, üstün ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlar.
Redmi Note 9 ise öndeki Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunan sürükleyici 6.53 ”DotDisplay ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor.
Hem Redmi Note 9 Pro hem de Redmi Note 9, çok işlevli NFC , 3,5 mm kulaklık jakı ve IR blaster gibi kulllanıcılar tarafından sevilen diğer özelliklerle geliyor. Bu cihazlar ayrıca uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara dökülmeler için sıçramaya dayanıklı nano kaplama ile birlikte piyasa olacak.
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REDMİ NOTE 9 ve PRO CİHAZLARIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Redmi Note 9 Pro, Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı isimli üç dinamik renk seçeneğiyle raflarda yerini alacak.
Redmi Note 9 kullanıcıları, Gece Yarısı Grisi, Orman Yeşili, Polar Beyaz dahil olmak üzere üç büyüleyici renk arasından seçim yapabilecek.
Redmi Note 9 Pro'nun iki çeşidi olacak: sırasıyla 269 USD ve 299 USD perakende satış fiyatıyla 6GB + 64GB ve 6GB + 128GB versiyonları kullanıcılarla buluşacak.Redmi Note 9'un da iki versiyonu raflarda yer alacak: sırasıyla 199 USD ve 249 USD perakende satış fiyatıyla 3GB + 64GB ve 4GB + 128GB modelleri tercih edilebilecek.
Redmi Note 9S'in Türkiye fiyatı ise 2499 TL olarak belirlendi.
Diğer modellerin Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.