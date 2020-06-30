Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkıyor!

XİAOMİ REDMİ 9A VE 9C FİYATLARI NE KADAR? Her iki model de birbirinden renkler ile piyasadaki yerini alacak.



Redmi 9A, Gece Yarısı Grisi, Alacakaranlık Mavisi ve Tavuskuşu Yeşili olmak üç renk seçeneği ile 7 Temmuz'dan itibaren 83 dolarlık etiketi ile Uzak Doğu'da satışta olacak.



Turuncu, siyah ve mavi renklerde gelen Redmi 9C için belirlenen fiyat ise 100 dolar (685 TL) olacak.