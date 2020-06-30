Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkıyor!
XiaomiRedmi 9A ve 9C özellikleri, fiyatı dolayısıyla ön plana çıkıyor. Alt markası Redmi için 9A ve 9C modellerini tanıtan Çinli teknoloji devi Xiaomi, cihaz hakkında önemli bilgilere yer verdi. Özellikleri haricinde en çok da fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi Redmi 9A ve 9C, pil performansını 5.000 mAh boyutundaki bataryasından alıyor. Android 10 ile piyasaya çıkan Xiaomi Redmi 9A ve Xiaomi Redmi 9C modelleri, bazı ince detaylar nedeniyle kendi aralarında biraz fiyat farkı içeriyor. Peki,Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri ve fiyatı nedir? İşte, tüm o detaylar
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Xiaomi Redmi 9A ve 9C ile düşük bütçeli cep telefonu alanına hızlı bir giriş yaptı. Fiyatına göre gayet tatmin edici özellikleri bulunan Xiaomi Redmi 9A ve 9C modelleri, 30 Haziran 2020 tarihli lansmanın ardından gün yüzüne çıktı. Peki, Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri ve fiyatı nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
XİAOMİ REDMİ 9A ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)
Batarya: 5.000mAh
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 13 MP
RAM: 2 GB
Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)
İşlemci: MediaTek Helio G25
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı
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XİAOMİ REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)
Batarya: 5.000mAh
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP
RAM: 2 GB
Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)
İşlemci: MediaTek Helio G35
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı
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XİAOMİ REDMİ 9A VE 9C FİYATLARI NE KADAR?
Her iki model de birbirinden renkler ile piyasadaki yerini alacak.
Redmi 9A, Gece Yarısı Grisi, Alacakaranlık Mavisi ve Tavuskuşu Yeşili olmak üç renk seçeneği ile 7 Temmuz'dan itibaren 83 dolarlık etiketi ile Uzak Doğu'da satışta olacak.
Turuncu, siyah ve mavi renklerde gelen Redmi 9C için belirlenen fiyat ise 100 dolar (685 TL) olacak.