Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Xiaomi'nin yeni amiral telefonu Mi 10T Pro, Türkiye genelinde satışa sunuldu. Peki yeni telefonun öne çıkan özellikleri neler? Yakından inceledik.
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Xiaomi'nin Türkiye'de piyasaya sürdüğü en güçlü telefon olma özelliğine sahip olan Mi 10T Pro, pek çok özelliğiyle tam bir amiral telefon.
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Telefonun önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu sayede darbelere ve çizilmelere karşı da sağlam bir yapı söz konusu. Ancak cihazda stereo hoparlör olmasına karşın, hoparlörün ses çıkış gücünü daha iyi olabilirmiş.
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6.67 inç'lik bir ekranla gelen Mi 10T Pro, IPS LCD panel kullanıyor ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ancak ekranın asıl öne çıkan özelliği yenileme hızı...
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144 Hz’lik ekran yenileme hızına sahip olan telefonda yaptığınız işe göre adaptif olarak tazeleme hızını ayarlayan bir ekran kullanılmış.
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Cihazın ekranı oldukça iyi. HDR10+ desteğini de arkasına alan ekranda maksimum 650 nit ekran parlaklığına ulaşılması da önemli bir detay.
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Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan Mi 10T Pro, 8 GB RAM'le geliyor. Snapdragon 865, 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yapıya sahip.
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Dahili depolama alanının UFS 3.1 olması da önemli bir nokta. Doğal olarak böylesi güçlü donanımla telefon hem genel olarak hem de oyun konusunda yüksek bir performans sunuyor.
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MIUI 12 kullanıcı arayüzü ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan Mi 10T Pro, batarya tarafında da iddialı.
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5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, yüzde 0'dan yüzde 100'e yaklaşık 1 saate şarj oluyor.
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Mi 10T Pro, kamera tarafında da başarılı bir cihaz. 108 MP’lik ana kamera, F/1.7 diyafram değerinde ve OIS destekliyor. Bu kameralara 13 MP geniş açı ve 5 MP makro kamerası eşlik ediyor. Cihaz video tarafında 8K/4K 30 FPS video kaydedebiliyor.
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Ancak gece çekimleri söz konusu olduğunda telefonun performansı beklentinin altında kalıyor. Oluşan titreşimlerden özellikle gece modunda normalden daha fazla etkileniyor ve bazı sonuçlar tatmin edici olmayabiliyor.
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Donanımsal bir sorun olmaktan öte bir yazılım güncellemesiyle bu sorunun düzelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
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Mi 10T Pro, yaklaşık 5800 TL fiyat etiketiyle satılıyor ve amiral telefon özelliklerini taşımasından dolayı fiyatının diğer aynı seviyedeki modellere göre uygun olduğu söylenebilir.