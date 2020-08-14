Xiaomi Mi 10 Ultra işte böyle fotoğraf çekiyor

Xiaomi'nin bugüne kadar geliştirdiği en iyi akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 10 Ultra, özellikle kamera tarafında hayli iddialı. Peki Mi 10 Pro ile Mi 10 Ultra karşı karşıya geldiğinde hangisi nasıl fotoğraf çekiyor dersiniz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Xiaomi Mi 10 Ultra ile Mi 10 Pro karşı karşıya geldi; çektikleri fotoğraflar arasındaki fark çok net bir şekilde ortaya çıktı.
2
Abone Ol
Birinde 48 MP, diğerinde ise 108 MP kamera bulunan telefonların çekimleri gayet iyi olsa da; Ultra'nın çektiği görüntüler daha iyi görünüyor.
3
Abone Ol
Bu da bir başka fotoğraf ve iki çekim arasındaki farkı görmemek mümkün değil. Peki Mi 10 Ultra hangi özelliklerle geliyor?
4
Abone Ol
Xiaomi, 10 yaşında olan genç bir marka. Bu yaş dönümüne özel Mi 10 Ultra adında bir telefon sahneye çıkaran Çinli şirket, bugüne kadar geliştirdiği telefonların en iyisini tasarladı.
5
Abone Ol
6.67 inç'lik ekranla gelen telefon, Full HD+ AMOLED ekran teknolojisi sunuyor. Ön kamera, cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış.
6
Abone Ol
Ekran tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması.
7
Abone Ol
Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 10 Ultra, 3.1 GHz çalışma hızına çıkabilen Kyro 585 çekirdeklere sahip.
8
Abone Ol
16 GB RAM'le gelen telefonun dahili hafıza seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB.
9
Abone Ol
Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen ürün, kamera tarafında da hayli iddialı görünüyor.
10
Abone Ol
48 MP ana kamera ile gelen telefonun bu ana kamerasına 20 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera ve 12 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
11
Abone Ol
Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği de 120x dijital zum yapabiliyor olması.
12
Abone Ol
Huawei'nin bugüne dek 50x dijital zum ile yapabildiğinin üstüne koyan şirket, bu anlamda 120x dijital zum sunan ilk telefonu sunmuş oldu.
13
Abone Ol
4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan cihaz, 120W hızlı şarj desteğine sahip.
14
Abone Ol
Öyle ki, telefonunuzun şarjı tamamen bittiğinde yüzde 0'dan yüzde 41'e şarj etmek için 5 dakika beklemeniz yetiyor.
15
Abone Ol
50W kablosuz hızlı şarj desteği de sunan Mi 10 Ultra'nın 256 GB dahili hafızalı sürümü 905 dolardan satışa sunulacak.
16
Abone Ol
Oldukça yüksek performanslı donanımı, 120x yakınlaştırma yapabilen kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıkan Mi 10 Ultra için tek satış ülkesi Çin seçildi.
17
Abone Ol
Çinli firma, 10 yılın anısına çıkardığı modelini sadece kendi vatandaşlarına satacak.
18
Abone Ol
19
Abone Ol
Xiaomi’den yetkili bir ismin Xiaomi Mi 10 Ultra satışı için yapılan açıklamada belirtilen kısıtlama sonucunda, Xiaomi ve Redmi modeli küresel piyasaya çıkmayacak.