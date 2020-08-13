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GeriTeknoloji Xiaomi Mi 10 Ultra hayal kırıklığı yarattı: Boşuna beklemeyin
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 08:20,

Xiaomi Mi 10 Ultra hayal kırıklığı yarattı: Boşuna beklemeyin

Xiaomi, bugüne dek geliştirdiği en iyi amiral telefonu olan Xiaomi Mi 10 Ultra'yı sahneye çıkardı. Ancak kullanıcılar sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Peki ama neden?

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Xiaomi, 10 yaşında olan genç bir marka. Bu yaş dönümüne özel Mi 10 Ultra adında bir telefon sahneye çıkaran Çinli şirket, bugüne kadar geliştirdiği telefonların en iyisini tasarladı.

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6.67 inç'lik ekranla gelen telefon, Full HD+ AMOLED ekran teknolojisi sunuyor. Ön kamera, cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış.

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Ekran tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması.

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Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 10 Ultra, 3.1 GHz çalışma hızına çıkabilen Kyro 585 çekirdeklere sahip.

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16 GB RAM'le gelen telefonun dahili hafıza seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB.

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Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen ürün, kamera tarafında da hayli iddialı görünüyor. 

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48 MP ana kamera ile gelen telefonun bu ana kamerasına 20 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera ve 12 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 

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Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği de 120x dijital zum yapabiliyor olması.

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Huawei'nin bugüne dek 50x dijital zum ile yapabildiğinin üstüne koyan şirket, bu anlamda 120x dijital zum sunan ilk telefonu sunmuş oldu. 

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4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan cihaz, 120W hızlı şarj desteğine sahip.

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Öyle ki, telefonunuzun şarjı tamamen bittiğinde yüzde 0'dan yüzde 41'e şarj etmek için 5 dakika beklemeniz yetiyor.

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50W kablosuz hızlı şarj desteği de sunan Mi 10 Ultra'nın 256 GB dahili hafızalı sürümü 905 dolardan satışa sunulacak.

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Oldukça yüksek performanslı donanımı, 120x yakınlaştırma yapabilen kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıkan Mi 10 Ultra için tek satış ülkesi Çin seçildi.

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Çinli firma, 10 yılın anısına çıkardığı modelini sadece kendi vatandaşlarına satacak.

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Xiaomi’den yetkili bir ismin Xiaomi Mi 10 Ultra satışı için yapılan açıklamada belirtilen kısıtlama sonucunda, Xiaomi ve Redmi modeli küresel piyasaya çıkmayacak.

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