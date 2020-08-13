Xiaomi Mi 10 Ultra hayal kırıklığı yarattı: Boşuna beklemeyin

Xiaomi, 10 yaşında olan genç bir marka. Bu yaş dönümüne özel Mi 10 Ultra adında bir telefon sahneye çıkaran Çinli şirket, bugüne kadar geliştirdiği telefonların en iyisini tasarladı.6.67 inç'lik ekranla gelen telefon, Full HD+ AMOLED ekran teknolojisi sunuyor. Ön kamera, cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış.Ekran tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 10 Ultra, 3.1 GHz çalışma hızına çıkabilen Kyro 585 çekirdeklere sahip.16 GB RAM'le gelen telefonun dahili hafıza seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen ürün, kamera tarafında da hayli iddialı görünüyor. 48 MP ana kamera ile gelen telefonun bu ana kamerasına 20 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera ve 12 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği de 120x dijital zum yapabiliyor olması. Huawei'nin bugüne dek 50x dijital zum ile yapabildiğinin üstüne koyan şirket, bu anlamda 120x dijital zum sunan ilk telefonu sunmuş oldu. 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan cihaz, 120W hızlı şarj desteğine sahip. Öyle ki, telefonunuzun şarjı tamamen bittiğinde yüzde 0'dan yüzde 41'e şarj etmek için 5 dakika beklemeniz yetiyor. 50W kablosuz hızlı şarj desteği de sunan Mi 10 Ultra'nın 256 GB dahili hafızalı sürümü 905 dolardan satışa sunulacak.Oldukça yüksek performanslı donanımı, 120x yakınlaştırma yapabilen kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıkan Mi 10 Ultra için tek satış ülkesi Çin seçildi. Çinli firma, 10 yılın anısına çıkardığı modelini sadece kendi vatandaşlarına satacak. Xiaomi’den yetkili bir ismin Xiaomi Mi 10 Ultra satışı için yapılan açıklamada belirtilen kısıtlama sonucunda, Xiaomi ve Redmi modeli küresel piyasaya çıkmayacak.