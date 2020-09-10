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HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi bu kez tişört yaptı: Giydiğiniz anda bakın ne yapıyor?
GeriTeknoloji Xiaomi bu kez tişört yaptı: Giydiğiniz anda bakın ne yapıyor?
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 10:32 | 

Xiaomi bu kez tişört yaptı: Giydiğiniz anda bakın ne yapıyor?

Sıradan bir tişörte benziyor; ancak Xiaomi'nin geliştirdiği bu tişörtü giydiğinizde bakın ne yapıyor?

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Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, ilginç bir ürün geliştirdi. Dışarıdan sıradan bir tişörte benzeyen ürün, aslında teknolojinin geldiği son noktayı gösteriyor.

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Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt olarak tanıtılan ürün, bir sporcu giysisi; ancak onu diğerlerinden ayıran özelliği teknolojiyi de kullanıyor olması. Kasları kavrayacak şekilde dalgalı olarak imal edilen tişört; sporculara rahat bir antrenman yapma olanağı sunuyor.

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Üzerinde EKG sensörü yer alan tişört, göğüs kısmının tam ortasından giyen kişinin EKG'sini çekebiliyor. Kullanılan özel bir sensör sayesinde 60 saniye gibi kısa bir sürede EKG ölçümü yapabiliyor.

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Kalp atış hızını da takip eden tişörtün üzerinde yer alan sensörün etrafındaki LED bildirim ışığı, nabzın durumuna göre farklı renkte görünüyor. Ürünün fiyatı ise 44 dolar.

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Diğer yandan Xiaomi telefon sahiplerini üzecek haber geldi. Şirket, Android 11 güncellemesini bu telefon modellerinin hiçbirine sunmayacak. İşte yavaş yavaş ölüme terk edilecek o telefonlar...

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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

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Redmi 8

Güncelleme almayacak

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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

18Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

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20Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

21Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

22Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

23Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

24Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

26Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

27Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

28Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

29Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

30Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

31Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

32Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

33Honor View 20
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Honor View 20

34Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

35Nokia 6.2
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Nokia 6.2

36Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

37Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

38OnePlus 8
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OnePlus 8

39Realme 6i
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Realme 6i

40OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

41Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

42Honor Magic 2
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Honor Magic 2

43Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

44Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

45Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

46LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

47Redmi K20
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Redmi K20

48Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

49Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

50Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

51Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

52Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

53Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

54Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

55Realme 5
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Realme 5

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