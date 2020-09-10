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Xiaomi bu kez tişört yaptı: Giydiğiniz anda bakın ne yapıyor?
Sıradan bir tişörte benziyor; ancak Xiaomi'nin geliştirdiği bu tişörtü giydiğinizde bakın ne yapıyor?
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, ilginç bir ürün geliştirdi. Dışarıdan sıradan bir tişörte benzeyen ürün, aslında teknolojinin geldiği son noktayı gösteriyor.
Üzerinde EKG sensörü yer alan tişört, göğüs kısmının tam ortasından giyen kişinin EKG'sini çekebiliyor. Kullanılan özel bir sensör sayesinde 60 saniye gibi kısa bir sürede EKG ölçümü yapabiliyor.
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