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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 17:01 | 

Wuhan'da hayat normale döndü: Binlerce kişi ile müzik festivali yapıldı

Salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da hayat normale döndü. Kentte düzenlenen müzik festivaline binlerce kişi katıldı.

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İlk olarak 2019'ın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

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Neredeyse bir buçuk yıldır hayatımızda olan virüs dünya üzerindeki her noktada görüldü ve milyonlarca insanın hayatına mal oldu.

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Ancak görünen o ki salgının ilk görüldüğü Wuhan'da hayat normale döndü. Pek çok ülkede pandemi kısıtlamaları sürerken kentten oldukça ilginç görüntüler geldi.

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Kentte yapılan Strawberry (Çilek) Müzik Festivali start aldı. Festivalin ilk günündeki konserlere binlerce kişi katıldı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin ülke basınına dayandırdığı habere göre, festivale 11 binin üzerinde kişi katıldı.

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Yayınlanan görüntülerde büyük çoğunluğun maske takmadığı, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü.

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'Virüsün sıfır noktası' olarak da anılan Wuhan'da resmi rakamlara göre, son dönemde sadece birkaç yeni vaka görüldü.

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Bu rakamlar ışığında Çinli uzmanlar kentteki salgının yenilgiye uğratıldığı göründe birleşiyor.

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Festival geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ilk defa online olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise pandeminin kontrol altında alınması sonrası seyirciler ile buluştu.

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Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve virüse ilk rastlanılan ülke konumundaki Çin'in sunduğu resmi rakamlar ise bir hayli ilginç.

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Bir süredir tartışılan resmi rakamlara göre ülkedeki toplam vaka sayısı 90 binin biraz üzerinde.

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Yine resmi rakamlara göre, ülkede cirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 636.

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Dün yapılan açıklamaya göre ise ülke genelinde görülen yeni vaka sayısı 15.

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