Wuhan'da hayat normale döndü: Binlerce kişi ile müzik festivali yapıldı

'Virüsün sıfır noktası'ndan ezber bozan görüntülerİlk olarak 2019'ın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.Neredeyse bir buçuk yıldır hayatımızda olan virüs dünya üzerindeki her noktada görüldü ve milyonlarca insanın hayatına mal oldu.Ancak görünen o ki salgının ilk görüldüğü Wuhan'da hayat normale döndü. Pek çok ülkede pandemi kısıtlamaları sürerken kentten oldukça ilginç görüntüler geldi.Kentte yapılan Strawberry (Çilek) Müzik Festivali start aldı. Festivalin ilk günündeki konserlere binlerce kişi katıldı.İngiliz Daily Mail gazetesinin ülke basınına dayandırdığı habere göre, festivale 11 binin üzerinde kişi katıldı.Yayınlanan görüntülerde büyük çoğunluğun maske takmadığı, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü.'Virüsün sıfır noktası' olarak da anılan Wuhan'da resmi rakamlara göre, son dönemde sadece birkaç yeni vaka görüldü.Bu rakamlar ışığında Çinli uzmanlar kentteki salgının yenilgiye uğratıldığı göründe birleşiyor.Festival geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ilk defa online olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise pandeminin kontrol altında alınması sonrası seyirciler ile buluştu.Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve virüse ilk rastlanılan ülke konumundaki Çin'in sunduğu resmi rakamlar ise bir hayli ilginç.Bir süredir tartışılan resmi rakamlara göre ülkedeki toplam vaka sayısı 90 binin biraz üzerinde.Yine resmi rakamlara göre, ülkede cirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 636.Dün yapılan açıklamaya göre ise ülke genelinde görülen yeni vaka sayısı 15.