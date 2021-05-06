wpmesaj.ml nedir? Başkasının Whatsapp mesajlarını okumak mümkün mü? WhatsApp kullananlar dikkat!

wpmesaj.ml isimli sayfadan gelen bildirimler kafalarda soru işaretlerine neden oldu. wpmesaj.ml isimli internet sayfasına giriş sağlayan kullanıcılar, "İstediğiniz Kişinin Whatsapp Mesajlarını Görün! Tek Yapmanız Gereken numaranın ilk ve son 2 hanesini yazmak!" ibareleri yer alıyor. Peki, başkasının Whatsapp mesajlarını okumak mümkün mü?
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1
Dünyanın en popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dolandırıcıların yeni adresi oldu. Whatsapp başkasının mesajını okuma yöntemi arıyorsanız boşuna zamanınızı harcamayın; zira bu tür işleri hallettiğini iddia eden uygulamaların hemen hepsi kullanıcılara virüs bulaştırmaktan öte bir işe yaramıyor.
2
Zaten illegal olan bir hareket olduğundan dolayı da bilgisayarınıza virüs bulaştığında da çaresiz kalırsınız. Bu nedenle Whatsapp başkasının mesajını okuma yöntemlerinden uzak durun.
3
Whatsapp'ın yapılan yazışmalar için özel bir koruma sistemi uyguladığını biliyoruz. Kullanıcıların Whatsapp mesajlarının okunabilmesi için kişisel bir hata gerekiyor. Örneğin Whatsapp'ı masaüstünden açanlar sıkça bu hatayı yapıyor. Bilgisayarda açık kalan Whatsapp'ı kapatmayı unutan kullanıcılar bir başkasının mesajlarını okuyabilmelerine maalesef olanak veriyor.
Onun dışında telefonu tamire verirken de bu hata sıkça yapılıyor ve telefonda gerekli temizlik yapılmadan hiç bilmediğiniz birine telefonunuzu ve dolayısıyla çok özel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu nedenle Whatsapp'ta başkalarının mesajlarını okumak daha çok kişisel hata kaynaklıdır diyebiliriz.