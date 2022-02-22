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Wordle Türkçe günün kelimesi belli oldu... İşte 22 Şubat Wordle kelimesi

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Son günlerin popüler web tabanlı kelime oyunu Wordle Türkçe versiyonuyla da ilgi görüyor. Sosyal medyada devamlı olarak güdeme gelen web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle oyununda her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Wordle’da oyuncuları yönlendirmek için gri, sarı ve yeşil renkler kullanılıyor Tahmin edilen kelime içindeki harfler, doğru yere konumlandıysa kutucuk “yeşil” yanıyor. Peki, Wordle günün kelimesi ne?

1/3Wordle Türkçe günün kelimesi belli oldu... İşte 22 Şubat Wordle kelimesi

Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan veriyor, oyuncular aldıkları puanları sosyal medya platformlarından paylaşıyor. Wordle Türkçe'de günün kelimesi 'K' ile başlayıp "L" ile sona eren bir kelime.

2/3Wordle Türkçe günün kelimesi belli oldu... İşte 22 Şubat Wordle kelimesi

22 Şubat kelimesi: KAKÜL
21 Şubat kelimesi: VARİL
20 Şubat kelimesi: DAHİL
19 Şubat Kelimesi: HATİP
18 Şubat kelimesi: MEBUS
17 Şubat kelimesi: FUNDA
16 Şubat kelimesi: BİBER
15 Şubat kelimesi: ÇIĞIR
14 Şubat kelimesi: HOROZ
13 Şubat kelimesi: HİNDU
12 Şubat kelimesi: FERAH

3/3WORDLE NASIL OYNANIR

WORDLE NASIL OYNANIR?

WORDLE'i 6 denemede bulun.

Her tahmin 5 harfli doğru bir kelime olmalıdır. Göndermek için enter'a basın.

Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.

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