Wordle Türkçe günün kelimesi belli oldu... İşte 22 Şubat Wordle kelimesi

Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan veriyor, oyuncular aldıkları puanları sosyal medya platformlarından paylaşıyor. Wordle Türkçe'de günün kelimesi 'K' ile başlayıp "L" ile sona eren bir kelime.
22 Şubat kelimesi: KAKÜL
21 Şubat kelimesi: VARİL
20 Şubat kelimesi: DAHİL
19 Şubat Kelimesi: HATİP
18 Şubat kelimesi: MEBUS
17 Şubat kelimesi: FUNDA
16 Şubat kelimesi: BİBER
15 Şubat kelimesi: ÇIĞIR
14 Şubat kelimesi: HOROZ
13 Şubat kelimesi: HİNDU
12 Şubat kelimesi: FERAH
WORDLE'i 6 denemede bulun.
Her tahmin 5 harfli doğru bir kelime olmalıdır. Göndermek için enter'a basın.
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