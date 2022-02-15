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Wordle nedir? Yeşil, sarı ve gri renklerin öne çıktığı Wordle oyunu nasıl oynanır? Wordle oyununun oynanışıyla ilgili bilgiler

#Wordle#Wordle Oyunu#Wordle Nasıl Oynanır

Wordle, son dönemin en popüler oyunlarından biri oldu. İnternet üzerinden oynanan kelime tahmin oyunu Wordle tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bulmaca kareleri gibi tasarlanan oyunda oyuncular altı tahmin hakkıyla beş harfli kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Wordle nedir? Yeşil, sarı ve gri renklerin öne çıktığı Wordle oyunu nasıl oynanır? Wordle oyununun oynanışıyla ilgili bilgiler

1/3Wordle nedir Yeşil, sarı ve gri renklerin öne çıktığı Wordle oyunu nasıl oynanır Wordle oyununun oynanışıyla ilgili bilgiler

Wordle, daha önce Place ve The Button for Reddit sosyal deneylerini yaratan bir programcı olan Josh Wardle tarafından geliştirilen web tabanlı bir kelime oyunudur.

Wordle’da oyuncuları yönlendirmek için gri, sarı ve yeşil renkler kullanılıyor Tahmin edilen kelime içindeki harfler, doğru yere konumlandıysa kutucuk “yeşil” yanıyor. Kelimede yer alan ancak yanlış yere konumlandırılan harfler “sarı” renge dönüyor. Gri renk ise harfin hiçbir şekilde cevapta bulunmadığını gösteriyor.

2/3Wordle nedir Yeşil, sarı ve gri renklerin öne çıktığı Wordle oyunu nasıl oynanır Wordle oyununun oynanışıyla ilgili bilgiler

Oyuncular altı denemede beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeye çalışırlar; Her tahmin için renkli karolar şeklinde geri bildirim verilir ve oyunculara hangi harflerin doğru konumda ve hangilerinin cevap kelimesinin diğer konumlarında olduğu bildirilir. Mekanik, Mastermind gibi oyunlardakilere benzer, ancak Wordle her tahminde tam olarak hangi harflerin doğru olduğunu belirtir. Her gün ve herkes için aynı olan belirli bir cevap kelimesi vardır.

Oyun, oyuncuların sonraki tahminlerde yeşil ve sarı olarak işaretlenmiş harfleri kullanmasını gerektiren "zor mod" seçeneğine de sahiptir. Günlük kelime herkes için aynıdır.

3/3WORDLE NASIL ORTAYA ÇIKTI

WORDLE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İkinci Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra, bir New York Times editörü, savaş yorgunu okuyucularını rahatlatmak için gazetede bir bulmaca yayınlamaya karar verdi. İlk bulmaca 15 Şubat 1942 Pazar günü yayınlandı ve o günden itibaren okuyucular arasında popüler bir bulmaca oldu. Günümüzde ise internet ortamına taşınan NYT Pazar bulmacası 300’den fazla medya şirketinde ve internet ortamında yayınlanmaya devam ediyor.

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