Wordle nedir? Yeşil, sarı ve gri renklerin öne çıktığı Wordle oyunu nasıl oynanır? Wordle oyununun oynanışıyla ilgili bilgiler

Oyuncular altı denemede beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeye çalışırlar; Her tahmin için renkli karolar şeklinde geri bildirim verilir ve oyunculara hangi harflerin doğru konumda ve hangilerinin cevap kelimesinin diğer konumlarında olduğu bildirilir. Mekanik, Mastermind gibi oyunlardakilere benzer, ancak Wordle her tahminde tam olarak hangi harflerin doğru olduğunu belirtir. Her gün ve herkes için aynı olan belirli bir cevap kelimesi vardır.



Oyun, oyuncuların sonraki tahminlerde yeşil ve sarı olarak işaretlenmiş harfleri kullanmasını gerektiren "zor mod" seçeneğine de sahiptir. Günlük kelime herkes için aynıdır.