WORDLE TÜRÇE GÜNÜN KELİMESİ... Wordle 16 Şubat kelimesi ne?

Wordle oyunun her gün yalnızca 6 hakka sahip olunan oyunda 5 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Wordle, oyunculara gün sonunda bir puan veriyor. Oyuncuların birçoğu da günlük puanı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Peki bugün günün kelimesi ne?