WORDLE TÜRÇE GÜNÜN KELİMESİ... Wordle 16 Şubat kelimesi ne?

Wordle oyunun her gün yalnızca 6 hakka sahip olunan oyunda 5 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Wordle, oyunculara gün sonunda bir puan veriyor. Oyuncuların birçoğu da günlük puanı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Peki bugün günün kelimesi ne?
16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER
15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR
14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ
13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU
12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH
11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR
10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK
9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA
WORDLE'i 6 denemede bulun.
Her tahmin 5 harfli doğru bir kelime olmalıdır. Göndermek için enter'a basın.
Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.