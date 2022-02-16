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WORDLE TÜRÇE GÜNÜN KELİMESİ... Wordle 16 Şubat kelimesi ne?

#Wordle#Wordle Günün Kelimesi#Wordle 16 Şubat

WORDLE TÜRÇE GÜNÜN KELİMESİ belli oldu. Wordle oyununda günün kelimesi oyun severler tarafından merak ediliyor. Son dönemin popüler kelime oyununda tahminleri doğru çıkan kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor. Wordle Türkçe'de günün kelimesi 'B' ile başlayıp "R" ile sona eren bir kelime. Peki, Wordle 16 Şubat kelimesi ne?

1/3WORDLE TÜRÇE GÜNÜN KELİMESİ... Wordle 16 Şubat kelimesi ne

Wordle oyunun her gün yalnızca 6 hakka sahip olunan oyunda 5 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Wordle, oyunculara gün sonunda bir puan veriyor. Oyuncuların birçoğu da günlük puanı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Peki bugün günün kelimesi ne?

2/3WORDLE TÜRÇE GÜNÜN KELİMESİ... Wordle 16 Şubat kelimesi ne

16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER

15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR

14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ

13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU

12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH

11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR

10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK

9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA

3/3WORDLE NASIL OYNANIR

WORDLE NASIL OYNANIR?

WORDLE'i 6 denemede bulun.

Her tahmin 5 harfli doğru bir kelime olmalıdır. Göndermek için enter'a basın.

Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.

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