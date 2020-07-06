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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 08:11,

Women to Watch Europe listesi açıklandı! Türkiye'den 2 isim listeye girdi

Ad Age tarafından Avrupa genelinde medya, pazarlama ve reklam dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken kadınların onurlandırıldığı Women to Watch Europe listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den de 2 isim bulunuyor.

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1
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Dünyanın önde gelen pazarlama ve reklam yayını Ad Age tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Women to Watch Europe 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'den iki isim listeye girdi.

2
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Kathryn Addo

Şirket: Wieden+Kennedy

Görevi: Grup Direktörü

3
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Nadja Bellan-White

Şirket: Ogilvy Group

Görevi: Yönetici Ortak

4
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Tania Boler

Şirket: Elvie

Görevi: Kurucu ve CEO

5
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Emine Çubukçu

Şirket: Ogilvy Istanbul

Görevi: CEO

6
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Alexandra Evan

Şirket: Publicis Conseil

Görevi: Başkan Yardımcısı

7
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Jane Evans

Şirket: The Uninvisibility Project

Görevi: Kurucusu

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Townsend Feehan

Şirket: IAB Europe

Görevi: CEO

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Camilla Harrison

Şirket: Anomaly London

Görevi: CEO ve Ortak

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Jo Kelly

Şirket: Twitter

Görevi: Direktör

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Kalie Moore

Şirket: The Story Mob

Görevi: Kurucu

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Suzie Nguyen

Şirket: Optimist

Görevi: Genel Müdür

13
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Irene Nikolopoulou

Şirket: Wunderman Thompson Atina

Görevi: Co-CEO

14
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Ally Owen

Şirket: Brixton Finishing School

Görevi: Kurucu

15
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Nicky Palamarczuk

Şirket: VCCP

Görevi: Sosyal Medya ve Influencer Başkanı

16
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Carol Starr

Şirket: Rubicon Project

Görevi: Genel Müdür / Kuzey Avrupa

17
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Rebecca Swift

Şirket: Getty Images

Görevi: Yaratıcı Öngörüler Global Başkanı

18
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Renee Vaughan Sutherland

Şirket: Greater Than 11%

Görevi: Kurucu

19
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Amy Williams

Şirket: Good-Loop

Görevi: Kurucu ve CEO

20
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Jane Wolfson

Şirket: Hearst UK

Görevi: Baş Görevli

21
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Zeynep Yalim Uzun

Şirket: Arçelik

Görevi: Pazarlama Şefi

22
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