Women to Watch Europe listesi açıklandı! Türkiye'den 2 isim listeye girdi
Ad Age tarafından Avrupa genelinde medya, pazarlama ve reklam dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken kadınların onurlandırıldığı Women to Watch Europe listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den de 2 isim bulunuyor.
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Dünyanın önde gelen pazarlama ve reklam yayını Ad Age tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Women to Watch Europe 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'den iki isim listeye girdi.