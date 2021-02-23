Çekim masajı: Bir yandan da poz verdi

YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı. Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi. Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor. Harlow'un hastalığı henüz 4 yaşındayken fark edildi.