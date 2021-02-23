Çekim masajı: Bir yandan da poz verdi

Ünlü model bir yandan masajla rahatlarken bir yandan da kamera karşısına geçti.
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BEDENSEL OLUMLAMA AKIMININ ÖNCÜLERİNDEN
Moda dünyasında "bedensel olumlama" akımının öncülerinden biri olan Winnea Harlow, hafta sonunu Meksika'ta çekimde geçirdi.Tanıtım yüzü olduğu bir firmanın kataloğunda görev alan 26 yaşındaki Harlow, Tulum kentindeki çekimlerde objektiflere takıldı.
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MASAJ YAPILIRKEN POZ VERDİ
Plaj kıyafetleri tanıtan Winnie Harlow; bir ara da kendisine masaj yapılırken poz verdi. O anlarda ünlü model, bir yandan işini yaparken bir yandan da çalışmanın yorgunluğunu üzerinden attı. Bir süredir Kylie Kuzma ile birlikte olan Harlow, çekimin tamamlanmasından sonra giyinip kaldığı otelin yolunu tuttu.
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HASTALIĞI DÖRT YAŞINDA ORTAYA ÇIKTI
Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden. Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.
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ARKADAŞLARI 'ZEBRA' DİYE ÇAĞIRIYORDU
Röportajlarında, okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.
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YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ
Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı. Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi. Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor. Harlow'un hastalığı henüz 4 yaşındayken fark edildi.
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CİLDİ PİGMENTLERİNİ KAYBETTİ
Toronto’da kuaför olan annesi ile birlikte yaşıyordu Harlow ve lekeleri yüzünden gittikleri doktor: “Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson’ın hastalığı olarak da bilinir” dedi.
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ARKADAŞLARININ ANNELERİ ALEYHİNE DİLEKÇE VERMİŞTİ
Çocukluk yılları bu farklı görüntüsü yüzünden oldukça zor geçen Harlow'un okuduğu okulda çocukların velilerinin “Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor” diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı.
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ZOR YILLAR GERİDE KALDI
Fakat o zor yıllar Winnie büyüdükçe geride kaldı. Kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye başladı. Zaten kısa bir süre sonra da moda dünyası onu tanımaya başladı.
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ÜNLÜ MODEL TYRA BANKS'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Önce; sosyal medyadan America's Next Top Model yarışmasının jüri üyelerinden Tyra Banks'ın dikkatini çekti. Sonra da yarışmaya katıldı ve orada hayatı değişti. Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.