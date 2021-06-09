FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH, ALAMY
Haber Giriş: 09 Haziran 2021 - 13:57 |
Ben kusurlarımla güzelim
Moda dünyasında "bedensel olumlama" akımının öncülerinden biri olan ünlü model, katıldığı partiye iddialı kıyafetiyle damgasını vurdu.
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KALIPLARI YIKANLARDAN BİRİ
Çok değil bundan 10 ya da 15 yıl önce olsa moda dünyasında kendine yer bulması güç olan farklı ve özgün güzellikler artık hak ettikleri yere kolayla ulaşabiliyor. Moda dünyasında son yıllarda kalıplar yıkılıyor.
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ÖZGÜN GÜZELLİK
Kusursuz güzellik simgesi genç kızlar yerine daha kıvrımlı, daha dolgun hatta bedenindeki bazı farklılıkları özellikle gözler önüne seren genç kızlar ünlü firmaların radarında artık. İşte Winnie Harlow da bunlardan biri.
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VİLİTİGO HASTALIĞI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow, çocukluğunun zor geçmesine neden olan vitiligo hastalığı sayesinde moda dünyasında kendine kısa sürede önemli bir yer edindi. 26 yaşındaki model, önceki akşam da katıldığı bir doğum günü partisinde bütün dikkatleri üzerinde topladı.
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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GİTTİ
Los Angeles'taki Goya Stüdyoları'nda düzenlenen partinin konukları arasındaydı Winnie Harlow. Gece için açık renk bir tuvalet tercih etti ünlü model.
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İDDİALI KIYAFET
Derin yırtmaçlı ve iddialı bu kıyafetle de partinin en çok dikkat çeken kişisi oldu. Winnie Harlow, parti için gitti mekanda aracından inerken etrafını fotoğrafçılar sardı.
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FOTOĞRAFÇILARLA POZ VERDİ
Ünlü model, uzun süre sabırla poz verdikten sonra gece kulübüne doğru ilerledi. Gecenin sonunda da yine otomobiline dönerken kendisini bekleyen fotoğrafçılarla kısa süre sohbet edip poz verdikten sonra evine döndü.
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4 YAŞINDAN BERİ VİTİLİGO HASTASI
Harlow, moda dünyasının son yıllarda öne çıkan modellerinden biri. Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.
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ARKADAŞLARI ZEBRA DİYORDU
Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.
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OKUL YILLARI ZOR GEÇTİ
Harlow'un okul yıllarında arkadaşları, farklı görüntüsü nedeniyle kimi zaman onu şaka konusu yapsalar da ilerleyen yıllarda bu durumu avantaja çevirdi. Hatta okuldaki çocukların aileleri daha da acımasızdı.
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DİĞER ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ DE ŞİKAYET ETTİ
“Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor” diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı.
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KENDİNİ OLDUĞU GİBİ SEVMEYİ ÖĞRENDİ
Fakat o zor yıllar Winnie büyüdükçe geride kaldı. Kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye başladı. Zaten kısa bir süre sonra da moda dünyası onu tanımaya başladı.
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UTANILACAK BİR DURUM DEĞİL
Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı. Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi.
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ÜNLÜ MODELLERDEN BİRİ
Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.
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Harlow'un hastalığı henüz 4 yaşındayken keşfedildi. Toronto’da kuaför olan annesi ile birlikte yaşıyordu ve lekeleri yüzünden gittikleri doktor: “Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson’ın hastalığı olarak da bilinir” dedi.
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Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.