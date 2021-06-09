Ben kusurlarımla güzelim

KENDİNİ OLDUĞU GİBİ SEVMEYİ ÖĞRENDİ Fakat o zor yıllar Winnie büyüdükçe geride kaldı. Kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye başladı. Zaten kısa bir süre sonra da moda dünyası onu tanımaya başladı.