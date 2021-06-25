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Teknoloji
Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 08:00 | 

Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 işletim sistemleri açıklandı

Windows 11'in detayları belli oldu. azılım devi Microsoft bugün düzenlediği dijital etkinlikte Windows 11'in özellikleri ve Windows 11 işletim sistemlerini paylaştı. Tanıtım ardından Windows 11'in çıkacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, Windows 11 ne zaman çıkacak? İşte Windows 11 işletim sistemleri...

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Microsoft, Windows 11'in bu sonbaharda kullanıma sunulacağını açıkladı. Windows Insiders üyeleri ise önümüzdeki hafta yayınlanacak önizleme sürümü ile yeni nesil işletim sistemini test etmeye başlayacaklar.

3Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 64 bit, çift çekirdekli, 1 GHz
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 9 inç, 1366 × 768 piksel
Grafik: DirectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüleri
Güvenlik: UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0

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