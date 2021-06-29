Windows 11 ne zaman çıkacak?.. Tarih belli oldu mu? İşte son bilgiler
Microsoft'un kamuoyuna tanıttığı yeni işletim sistemi Windows 11'in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket açıklamasına göre, salgın sürecinde hayata giren hibrit çalışma ve öğrenme modelini destekleyen Windows 11 ile kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor Performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında taviz vermeyen daha aerodinamik ve bireysel bir bilgisayar deneyimi vadeden Windows 11, yeni hibrit çalışma modelinde ihtiyaç duyulan modernize edilmiş kullanıcı arayüzüyle performans artışına katkı sağlıyor.
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Yeni sürümün güncellenmiş modern başlangıç menüsü sayesinde kullanıcıların tavsiye edilen dokümanları ve uygulamaları bulmaları kolaylaşıyor.
Bunun yanında daha büyük ve gelişmiş bir Microsoft Store sunan Windows 11 ile iş ortağı ekosistemi de yeni nesil bir inovasyon ile tanışıyor. Yeniden tasarlanan ve sadeleştirilen program sayesinde insanlara, uygulamalara, bilgiye ve oyunlara erişim hızlanıyor.
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Windows 10 kullanan cihazların ücretsiz olarak yükleyebileceği Windows 11'in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Microsoft’un Windows 10’un çıkışıyla birlikte yakaladığı yükselen ivmeyi, Windows 11 işletim sistemiyle devam ettireceği haberleri geçtiğimiz aylarda bilişim takipçilerinin odağındaydı.
Ancak alınan son bilgilere göre Windows 11 hiçbir zaman çıkmayacak, hatta Windows’un 11 sürümü dahil olmak üzere yeni bir sürümle kullanıcılarına seslenmeyecek yönünde senaryolar da gündemde.
Peki, Windows 11 ne zaman çıkacak ya da neden çıkmayacak? Windows 11 hakkında farklı senaryolar hakkındaki bilgileri derledik.
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Windows 11 Ne Zaman Çıkacak Ya Da Neden Çıkmayacak?
Bilindiği gibi daha önce Windows’a yönelik yaptığı yeni düzenlemelerle kullanıcılarından pek çok olumsuz eleştiri olan Microsoft artık bu konuda daha temkinli davranacaklarını bildirmişti. Bu düzenlemelerin başında yer alan başlat butonunun kaldırılması sonrasında bir geri adım hamlesi gelmişti. Yeni işletim sistemine geçiş yapmama nedeni arasında firmanın alacağı bu tip eleştirilerden ve köklü bir değişiklik yapmadan atılmış adımların basitliğinden endişe ediliyor. Tabii ki firmanın geri adım hamlesi de bu durumun en önemli etkenlerinden bir tanesi.
Aynı zamanda Windows 10’un çıkmamasının bir diğer önemli noktası da Windows 10’un yakaladığı popüler duruş. Hem güvenilir olması hem de Windows 8’e göre çok daha pratik bir tasarımının bulunması ile bu duruşun devamlılığını korumak istedikleri yönünde geri bildirimler mevcut.
Windows 11 Hakkında Farklı Senaryolar
Popüler bilişim dergilerinde ve teknoloji haberlerinde yayınlanan senaryolara göre Windows 10’un farklı tiplerde sunulmuş versiyonlarını görebilmemiz mümkün olacak. Windows 10X, bu versiyonlardan bir tanesi. Windows 10’un yenilenmiş ve geliştirilmiş hali olarak sunulacak olan bu işletim sitemi, temelinde çift ekran özelliğine sahip cihazlar için düşünülmekte. Bu durumun nedeni birden fazla ekran kullanan kullanıcıların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebilmektedir. Bu nedenle Windows 11 yerine firmanın Windows 10’un geliştirilmiş versiyonlarına yöneleceği konuşulmakta.
Windows 10’da yapılacak geliştirmeler yalnızca çift ekranlı kullanıcılar özelinde de değil. Ancak şu an için kulislerde konuşulan iddialar bu yönde. Firmadan yapılacak yeni bir açıklamaya kadar Windows 11’in çıkmaması durumu netliğini koruyor. Konuyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.