Wilma Elles: Yatırımcı arıyorum

ALMANYA’NIN “ARKA SOKAKLAR”INDA OYNADIM ◊ Biz sizi “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ile tanıdık, dizi şimdi ekranlarda yeniden yayınlanıyor. Siz rolünüzle yine konuşuluyorsunuz...

- “Öyle Bir Geçer Zaman ki” gerçekten müthiş bir dizi. 10 yıldır 70 ülkede yayınlanıyor, büyük başarı elde ediyor. Bu bütün ekibin başarısı. Carolin Enke de benim için çok özel bir karakter. Carolin bana hayatta güçlü durmak, çok saf olmamak gerektiğini öğretti. Umarım yine böyle bir efsane dizide oynamam nasip olur bana.

◊ Var mı gündeminizde yeni projeler?

- Türkiye’deki “Arka Sokaklar”a benzer bir polisiye dizi var Almanya’da. “Alarm für Cobra 11” (Kobra Takibi) adı. O dizide oynadım. Türkiye’de 5 ay bir aksiyon dizisinde rol aldıktan sonra neredeyse aynı silahlar, arabalar ve polislerin olduğu bir sete geldim ama bu sefer Türkçe değil, Almanca konuştum. Bu dizinin benim için büyük bir özelliği daha var, başrol oyuncusu da bir Türk; Erdoğan Atalay. Müthiş bir oyuncu. Gündemimde başka projeler de var ama onların çekim tarihleri henüz belli değil.