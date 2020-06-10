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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 13:14,

Wilma Elles: Yatırımcı arıyorum

Wilma Elles, pandemi sürecini ikiz çocuklarıyla birlikte Almanya’da geçirdi. İstanbul’u çok özlediğini söyleyen oyuncuyla karantina günlerini ve geleceğe yönelik planlarını konuştuk.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1SİMİT VE ÇAYI ÇOK ÖZLEDİM
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SİMİT VE ÇAYI ÇOK ÖZLEDİM

◊ Pandemi sürecinde hep Almanya’daydınız, değil mi?
- Evet, normalde neredeyse her hafta bir yere uçuyordum. Covid-19’dan dolayı hayatımda ilk defa bu kadar uzun sürede tek bir yerde kaldım. Son 3 ayda sadece bir kez çocuklarımla Amerika’ya gittik, onun dışında hep Almanya’daydık.
◊ Şimdi normalleşme sürecindeyiz, Türkiye’ye dönecek misiniz?
- Çok şükür ki Türkiye’ye uçuşlar yakında açılacak. İstanbul’u o kadar özledim ki. Geleceğim tabii ki.
◊ En çok neyi özlediniz?
- Oradaki evimi, kıyafetlerimi. (Gülüyor) Ve tabii Boğaz manzarasını. Simit ve çayı...

2ÇOCUKLARIMIN İŞE BAŞLAMALARINA AZ KALDI
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ÇOCUKLARIMIN İŞE BAŞLAMALARINA AZ KALDI!

◊ Karantina günlerini ikiz çocuklarınızla evde geçirmek zor oldu mu?
- Hayır, birlikte olmanın tadını çıkardık. Her gün ‘Anneler Günü’ gibiydi bizim için. Bu süreçte onlara birçok şey de öğrettim. Henüz 4 yaşındalar ama şimdiden tüm harfleri biliyorlar. Son zamanlarda da matematiğe yöneldik. Ama tabii yaşıtlarıyla anaokuluna gitmeleri onlara çok iyi gelecek. Yoksa benimle birlikte işe başlamalarına az kaldı! (Gülüyor) Oyunculuğu da artık iyice biliyorlar. Bir reklam filminde birlikte oynadık mesela.
◊ Siz neler öğrendiniz peki bu süreçte?
- Çocukların her şeyi öğrenebileceklerini fark ettim. Küçükler ama bir yetişkin kadar beyinler var.

33 AY EVDE KALDIK DİYE ŞİKAYET Mİ EDELİM
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3 AY EVDE KALDIK DİYE ŞİKAYET Mİ EDELİM?

◊ Bu sıkıntılı süreç yüzünden çocuklarınız ve kendiniz için endişeleriniz oldu mu?
- Ben kendime hep şunu söyledim; hızlı adapte olan kazanır. Ve hep şunu düşündüm; engelli ve yatağa bağlı olan kardeşlerimiz var, tüm hayatlarını evde geçirmek zorundalar. Biz şimdi 3 ay evde durmak zorunda kaldık diye şikayet mi edelim? Olmaz. Bu 3 aylık süreçte evde kendimize birçok şey katabiliriz, ondan sonra daha parlak bir döneme geçiş yapabiliriz diye düşündüm. O yüzden hiç endişe etmedim. Hep kendime güvendim. Herkes aynı durumdaydı çünkü. Bazı kişiler hep şikayet ederek zaman kaybediyor ama hayatın yeni kurallarını hızlı öğrenen ve ona göre yaşayan 1-0 öne geçiyor.

4YATIRIMCI ARIYORUM
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YATIRIMCI ARIYORUM

◊ İstanbul’daki otelinizi satacağınız doğru mu?
- Oteli bir güzellik merkezine çevirmeye karar verdim. Sağlık merkezi de olabilir aslında. Bunu bir yatırımcıyla birlikte yapmak isterim. İlgilenen varsa bana Instagram üzerinden yazabilir.

5ALMANYA’NIN “ARKA SOKAKLAR”INDA OYNADIM
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ALMANYA’NIN “ARKA SOKAKLAR”INDA OYNADIM

◊ Biz sizi “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ile tanıdık, dizi şimdi ekranlarda yeniden yayınlanıyor. Siz rolünüzle yine konuşuluyorsunuz...
- “Öyle Bir Geçer Zaman ki” gerçekten müthiş bir dizi. 10 yıldır 70 ülkede yayınlanıyor, büyük başarı elde ediyor. Bu bütün ekibin başarısı. Carolin Enke de benim için çok özel bir karakter. Carolin bana hayatta güçlü durmak, çok saf olmamak gerektiğini öğretti. Umarım yine böyle bir efsane dizide oynamam nasip olur bana.
◊ Var mı gündeminizde yeni projeler?
- Türkiye’deki “Arka Sokaklar”a benzer bir polisiye dizi var Almanya’da. “Alarm für Cobra 11” (Kobra Takibi) adı. O dizide oynadım. Türkiye’de 5 ay bir aksiyon dizisinde rol aldıktan sonra neredeyse aynı silahlar, arabalar ve polislerin olduğu bir sete geldim ama bu sefer Türkçe değil, Almanca konuştum. Bu dizinin benim için büyük bir özelliği daha var, başrol oyuncusu da bir Türk; Erdoğan Atalay. Müthiş bir oyuncu. Gündemimde başka projeler de var ama onların çekim tarihleri henüz belli değil.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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