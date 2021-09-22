Willie Garson kimdir, neden öldü? Sex and the City dizisiyle tanınıyor
Sex and the City dizisiyle tanınan Willie Garson hayatını kaybetti. Yetenek avcısı ve menajer Stanford Blatch karakterini canlandıran ünlü aktör Willie Garson, 57 yaşındaydı. Peki, Willie Garson kimdir, neden öldü?
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Hollywood oyuncusu Willie Garson’dan acı haber geldi. Garson’un oğlu vefat haberini "Seni çok seviyorum baba. Huzur içinde yat, tüm maceralarını benimle paylaştığın ve başardığın onca şey için çok mutluyum, seninle gurur duyuyorum" sözleriyle duyuruldu.
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Garson'un Hollywood kariyerine 'Cheers' ve 'Family Ties' gibi TV programlarında konuk oyuncu rolleriyle başladı. Willie Garson son dönemde And Just Like That için aynı karakteri canlandırmak üzere çalışıyordu.
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Amerikalı oyuncu William Garson Paszamant, 20 Şubat 1964 tarihinde dünyaya geldi. Genellikle küçük rollerde, 50'den fazla filmde yer almıştır. Garson, en iyi bir HBO dizisi olan Sex and the City'deki Stanford Blatch rolüyle bilinir ve şu anda Amerikalı yapımı White Collar dizisindeki Mozzie rolüyle tanınmaktadır.