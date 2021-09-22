Willie Garson kimdir, neden öldü? Sex and the City dizisiyle tanınıyor

Hollywood oyuncusu Willie Garson’dan acı haber geldi. Garson’un oğlu vefat haberini "Seni çok seviyorum baba. Huzur içinde yat, tüm maceralarını benimle paylaştığın ve başardığın onca şey için çok mutluyum, seninle gurur duyuyorum" sözleriyle duyuruldu.