İşte iki kardeş arasındaki fark

Hayranlarının merakla beklediği fotoğraf geçtiğimiz günlerde geldi..
Backgrid UK; Mega
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İKİSİ DE AYNI AİLENİN ÇOCUKLARI
İngiliz kraliyet ailesinin en çok dikkat çeken üyelerinden Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Noel kartı yayınlandı.
2
Abone Ol
MERAKLA BEKLENEN POZ
Bir odunlukta günlük giysiler içinde oturan çiftin, üç çocuklarıyla birlikte objektife gülümsediği o kare de resmi sosyal medya hesaplarında 3 milyona yakın beğeni aldı. İşte o karede bazı uzmanların dikkatini çeken bir ayrıntı vardı.
3
Abone Ol
O AYRINTI MERCEK ALTINA ALINDI
Aslında aynı ayrıntı fotoğrafın yayınlanmasından iki gün önce yine aynı kişiler tarafından mercek altına alınmıştı. Bu kadar konuşulan o ayrıntıya gelirsek...
4
Abone Ol
AİLE KIRMIZI HALIDA
Fotoğrafın yayınlanmasından iki gece önce Prens William, Kate Middleton ve çocukları 7 yaşındaki Prens George, 5 yaşındaki Prenses Charlotte ve 2 yaşındaki Prens Louis, bir pandomim etkinliğine katılmıştı.
5
Abone Ol
BÜTÜN BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Orada da tüm aile el ele kırmızı halıda yürüdü. Anne Kate biraz daha özenli giyinse de diğer üyeler fazla gösterişli olmayan kışlık giysiler içindeydi. Daha önce az sayıda etkinliğe katılan, ailenin en küçük üyesi Louis de annesinin elinden tutmuş; şaşkınlıkla etrafını inceliyordu. İşte kraliyet ailesi uzmanlarının dikkatini çeken ayrıntı da minik Louis'deydi.
6
Abone Ol
KÜÇÜK KARDEŞ FARKI
İki yaşındaki Louis, mavi bir hırka ve altına da siyah pantolon ile siyah ayakkabılar giymişti. Üzerindeki en çok dikkat çeken giysi ise uzun siyah pantolonuydu. Oysa, ailenin sıkı sıkıya uyduğu geleneklere göre Louis'in, mevsime ya da hava koşullarına bakılmaksızın kısa şort giymesi gerekiyordu. Tıpkı ağabeyi George'un onun yaşlarındayken giydiği gibi.
7
Abone Ol
GEORGE BÖYLE BÜYÜDÜ
Başlangıçtan beni kıyafetlerinden aksesuarlarına, davranışlarına kadar ailenin köklü geleneklerini sıkı sıkıya izleyen Prens William ile Kate Middleton bu kız kural dışı davranmıştı. İşte uzmanların gözünden kaçmayan ve bugün de konuşulan ayrıntı bu.
8
Abone Ol
KISA PANTOLON YERİNE UZUN PANTOLON
Normal koşullarda Prens Louis'in de kısa pantolonla kırmızı halıya çıkması gerekiyordu. Bu, kraliyet ailesi üyelerinin sıkı sıkıya takip ettiği, yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek. Buna göre aristokrat bir aileden gelen erkek çocukları 7 ya da 8 yaşına kadar uzun pantolon değil mevsim ne olursa olsun kısa şort giyiyor.
9
Abone Ol
İLK ETKİNLİĞİNDE GELENEKSEL GİYİNDİ
Görgü kuralları uzmanı William Hanson'ın anlattığına göre 16'ncı yüzyıla kadar, aristokrat ailelerden gelen erkek çocukları kızlarınkine benzer elbiseler giyiyorlardı. 16'ncı yüzyılda ise ilk kez şort giymeye başladılar.
10
Abone Ol
YETİŞKİNLER İÇİN
Bu gelenek, kraliyet ailesinin de aralarında bulunduğu üst sınıftan aileler tarafından benimsendi. Pantolonun yetişkinlere uygun bir giysi olduğuna inanıldığı için bu kesimde erkek çocuklara 7 ya da 8 yaşına kadar şort giydirilirdi.
11
Abone Ol
ARİSTOKRAT AİLELERİN GELENEĞİ
Öyle ki küçük çocuklara uzun pantolon giydirmek daha alt sınıftan toplumsal statüye özgü bir davranıştı.
12
Abone Ol
ZAMAN DEĞİŞİYOR
Harper's Bazaar dergisine konuşan William Hanson, her ne kadar zamanın değiştiğini ve buna bağlı olarak bu geleneğin de yavaşça sahneden çekilmeye başladığını belirtse de hala bazı kesimler tarafından küçük erkek çocuklara uzun pantolon giydirmenin bir toplumsal sınıf belirleyici olduğunu ifade etti.
13
Abone Ol
KURALI ESNETTİLER
Hanson, ailenin büyük oğlu George'a uyguladığı bu kuralı küçük Louis için esnettiğini de sözlerine ekledi.
14
Abone Ol
YAZ- KIŞ KISA ŞORT GİYDİ
2013 doğumlu olan Prens George, bir etkinliğe uzun pantolonla ilk katıldığında takvimler 2018 yılını gösteriyordu.
15
Abone Ol
İKİ YILDIR PANTOLON GİYİYOR
George, amcası Prens Harry'nin düğününde de uzun pantolon içiren bir kıyafet giymişti.
16
Abone Ol
ÜÇÜNCÜ SIRADA
Prens George, dedesi Charles, babası William'dan sonra Britanya tahtı için üçüncü sırada. Louis ise ablası Charlotte'un ardından beşinci sırada.
17
Abone Ol
LOUIS BEŞİNCİ SIRADA
Minik Louis'in henüz iki yaşında geleneklere uyulmayarak uzun pantolon giymesi değişen zamanların yanı sıra bu duruma da bağlandı.