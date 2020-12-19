İşte iki kardeş arasındaki fark

KISA PANTOLON YERİNE UZUN PANTOLON Normal koşullarda Prens Louis'in de kısa pantolonla kırmızı halıya çıkması gerekiyordu. Bu, kraliyet ailesi üyelerinin sıkı sıkıya takip ettiği, yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek. Buna göre aristokrat bir aileden gelen erkek çocukları 7 ya da 8 yaşına kadar uzun pantolon değil mevsim ne olursa olsun kısa şort giyiyor.