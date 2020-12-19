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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 15:19 | 

İşte iki kardeş arasındaki fark

Hayranlarının merakla beklediği fotoğraf geçtiğimiz günlerde geldi..

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1İKİSİ DE AYNI AİLENİN ÇOCUKLARI
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İKİSİ DE AYNI AİLENİN ÇOCUKLARI

İngiliz kraliyet ailesinin en çok dikkat çeken üyelerinden Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Noel kartı yayınlandı.

2MERAKLA BEKLENEN POZ
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MERAKLA BEKLENEN POZ

Bir odunlukta günlük giysiler içinde oturan çiftin, üç çocuklarıyla birlikte objektife gülümsediği o kare de resmi sosyal medya hesaplarında 3 milyona yakın beğeni aldı. İşte o karede bazı uzmanların dikkatini çeken bir ayrıntı vardı.

3O AYRINTI MERCEK ALTINA ALINDI
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O AYRINTI MERCEK ALTINA ALINDI

Aslında aynı ayrıntı fotoğrafın yayınlanmasından iki gün önce yine aynı kişiler tarafından mercek altına alınmıştı. Bu kadar konuşulan o ayrıntıya gelirsek...

4AİLE KIRMIZI HALIDA
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AİLE KIRMIZI HALIDA

Fotoğrafın yayınlanmasından iki gece önce Prens William, Kate Middleton ve çocukları 7 yaşındaki Prens George, 5 yaşındaki Prenses Charlotte ve 2 yaşındaki Prens Louis, bir pandomim etkinliğine katılmıştı.

5BÜTÜN BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
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BÜTÜN BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Orada da tüm aile el ele kırmızı halıda yürüdü. Anne Kate biraz daha özenli giyinse de diğer üyeler fazla gösterişli olmayan kışlık giysiler içindeydi. Daha önce az sayıda etkinliğe katılan, ailenin en küçük üyesi Louis de annesinin elinden tutmuş; şaşkınlıkla etrafını inceliyordu. İşte kraliyet ailesi uzmanlarının dikkatini çeken ayrıntı da minik Louis'deydi. 

6KÜÇÜK KARDEŞ FARKI
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KÜÇÜK KARDEŞ FARKI

İki yaşındaki Louis, mavi bir hırka ve altına da siyah pantolon ile siyah ayakkabılar giymişti. Üzerindeki en çok dikkat çeken giysi ise uzun siyah pantolonuydu. Oysa, ailenin sıkı sıkıya uyduğu geleneklere göre Louis'in, mevsime ya da hava koşullarına bakılmaksızın kısa şort giymesi gerekiyordu. Tıpkı ağabeyi George'un onun yaşlarındayken giydiği gibi. 

7GEORGE BÖYLE BÜYÜDÜ
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GEORGE BÖYLE BÜYÜDÜ

Başlangıçtan beni kıyafetlerinden aksesuarlarına, davranışlarına kadar ailenin köklü geleneklerini sıkı sıkıya izleyen Prens William ile Kate Middleton bu kız kural dışı davranmıştı. İşte uzmanların gözünden kaçmayan ve bugün de konuşulan ayrıntı bu.

8KISA PANTOLON YERİNE UZUN PANTOLON
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KISA PANTOLON YERİNE UZUN PANTOLON

Normal koşullarda Prens Louis'in de kısa pantolonla kırmızı halıya çıkması gerekiyordu. Bu, kraliyet ailesi üyelerinin sıkı sıkıya takip ettiği, yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek. Buna göre aristokrat bir aileden gelen erkek çocukları 7 ya da 8 yaşına kadar uzun pantolon değil mevsim ne olursa olsun kısa şort giyiyor.

9İLK ETKİNLİĞİNDE GELENEKSEL GİYİNDİ
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İLK ETKİNLİĞİNDE GELENEKSEL GİYİNDİ

Görgü kuralları uzmanı William Hanson'ın anlattığına göre 16'ncı yüzyıla kadar, aristokrat ailelerden gelen erkek çocukları kızlarınkine benzer elbiseler giyiyorlardı. 16'ncı yüzyılda ise ilk kez şort giymeye başladılar.

10YETİŞKİNLER İÇİN
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YETİŞKİNLER İÇİN

Bu gelenek, kraliyet ailesinin de aralarında bulunduğu üst sınıftan aileler tarafından benimsendi. Pantolonun yetişkinlere uygun bir giysi olduğuna inanıldığı için bu kesimde erkek çocuklara 7 ya da 8 yaşına kadar şort giydirilirdi.

11ARİSTOKRAT AİLELERİN GELENEĞİ
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ARİSTOKRAT AİLELERİN GELENEĞİ

Öyle ki küçük çocuklara uzun pantolon giydirmek daha alt sınıftan toplumsal statüye özgü bir davranıştı.

12ZAMAN DEĞİŞİYOR
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ZAMAN DEĞİŞİYOR

Harper's Bazaar dergisine konuşan William Hanson, her ne kadar zamanın değiştiğini ve buna bağlı olarak bu geleneğin de yavaşça sahneden çekilmeye başladığını belirtse de hala bazı kesimler tarafından küçük erkek çocuklara uzun pantolon giydirmenin bir toplumsal sınıf belirleyici olduğunu ifade etti.

13KURALI ESNETTİLER
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KURALI ESNETTİLER

Hanson, ailenin büyük oğlu George'a uyguladığı bu kuralı küçük Louis için esnettiğini de sözlerine ekledi.

14YAZ- KIŞ KISA ŞORT GİYDİ
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YAZ- KIŞ KISA ŞORT GİYDİ

2013 doğumlu olan Prens George, bir etkinliğe uzun pantolonla ilk katıldığında takvimler 2018 yılını gösteriyordu.

15İKİ YILDIR PANTOLON GİYİYOR
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İKİ YILDIR PANTOLON GİYİYOR

George, amcası Prens Harry'nin düğününde de uzun pantolon içiren bir kıyafet giymişti.

16ÜÇÜNCÜ SIRADA
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ÜÇÜNCÜ SIRADA

Prens George, dedesi Charles, babası William'dan sonra Britanya tahtı için üçüncü sırada. Louis ise ablası Charlotte'un ardından beşinci sırada.

17LOUIS BEŞİNCİ SIRADA
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LOUIS BEŞİNCİ SIRADA

Minik Louis'in henüz iki yaşında geleneklere uyulmayarak uzun pantolon giymesi değişen zamanların yanı sıra bu duruma da bağlandı.  

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