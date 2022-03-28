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Will Smith kimdir, eşi kim? Will Smith'in eşi Jada Smith hakkında bilgiler...

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Oscar ödül törenine Will Smith'in ani hareketi damga vurdu. Oscar kazanan Will Smith, eşi üzerinden espri yapan Chris Rock'ı tokatladı. Sosyal medyada olayın kurgu olup olmadığı tartışılırken Will Smith ve eşi Jada Smith en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Will Smith kimdir, eşi kim? Will Smith'in eşi Jada Smith hakkında bilgiler...

1/4Will Smith kimdir, eşi kim Will Smithin eşi Jada Smith hakkında bilgiler...

Willard Christopher "Will" Smith, Jr. (d. 25 Eylül 1968; Philadelphia), Amerikalı sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır.

2/4Will Smith kimdir, eşi kim Will Smithin eşi Jada Smith hakkında bilgiler...

Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı. Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

3/4Will Smith kimdir, eşi kim Will Smithin eşi Jada Smith hakkında bilgiler...

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalmış olup bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

4/4Will Smith kimdir, eşi kim Will Smithin eşi Jada Smith hakkında bilgiler...

Jada Koren Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır.

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