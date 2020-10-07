Magazin Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 15:26 | 07 Ekim 2020 - 15:32

İki ünlü sahibi de üç yıl arayla ölmüştü: O ürkütücü eve cesur bir alıcı aranıyor

Modern çağların en güzel, en etkileyici seslerinden birinin sahibiydi... Beklenmedik bir zamanda 50 yaşına bile ulaşmamışken bir banyo küvetinde son nefesini verdi. Haber duyulunca dünya dondu kaldı Ondan sadece üç yıl sonra kendisi gibi müzik dünyasında kariyer yapmaya karar veren kızı da aynı şekilde hayata veda etti.



Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News