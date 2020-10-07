İki ünlü sahibi de üç yıl arayla ölmüştü: O ürkütücü eve cesur bir alıcı aranıyor
Modern çağların en güzel, en etkileyici seslerinden birinin sahibiydi... Beklenmedik bir zamanda 50 yaşına bile ulaşmamışken bir banyo küvetinde son nefesini verdi. Haber duyulunca dünya dondu kaldı Ondan sadece üç yıl sonra kendisi gibi müzik dünyasında kariyer yapmaya karar veren kızı da aynı şekilde hayata veda etti.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News
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Bu ünlü anne ile kızının başka ortak noktaları da vardı. Bunlardan biri aynı evde yaşamış olmalarıydı. Bir de ikisinin de hayatlarının son durağına bir küvette ulaşmış olması.
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Bu ünlü anne ile kızın bir zamanlar yaşadığı gösterişli ev bir kez daha satışa çıkıyor.
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Eski sahipleri ve onların hayattan kopuş biçimi nedeniyle son üç yıldır ne zaman satışa çıksa kimsenin almak istemediği o ürkütücü ev yine yeni sahibini arıyor.
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2012 yılında hayata veda eden ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın ölümünden sonra varisi olan kızına kalan, Bobbi Kristina Brown'ın yaşadığı Georgia'daki ev 599 bin dolara yeni sahibini bekliyor.
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Ev ilk olarak 2016 yılında satışa sunuldu. Ancak geçmişi nedeniyle evin fiyatını ödeyebilecek durumda olanlar bile orayı satın almak istemedi.
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İlk satışa çıktığında ev için istenen fiyat 469 bin dolardı. Bu yıl ise önce 609 bin dolara satışa sunuldu. Kimse almak istemeyince bu kez de fiyat 599 bin dolara indirildi.
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Şimdi bu konunun meraklıları bu kez evin birisi tarafından alınıp alınmayacağını ve alırsa bunun kim olacağını merak ediyor.
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Güçlü sesinin ve unutulmaz şarkılarının yanı sıra bir öneme damgasını vuran Bodyguard filmiyle de hafızalara kazınmıştı Whitney Houston. Başrolünü Kevin Costner ile paylaştığı 1992 tarihli film gişe rekorları kırdı. Houston'ın seslendirdiği I Will Always Love You şarkısıyla unutulmazlar arasına girdi.
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Whitney Houstan 2012 yılında Los Angeles'ta bir otel odasının küvetinde ölü bulundu. Yapılan otopside Houston'ın uyuşturucu aldığı ve küvette kalp krizi geçirdiği sonra da boğularak öldüğü ortaya çıktı. Houston hayata veda ettiğinde 48 yaşındaydı.
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Bu trajik ölümün ardından Houston'ın Bobby Brown ile 1992 ile 2007 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Bobbi Kristina Brown annesinden miras kalan evde yaşamaya başladı.
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Brown, 2015 yılında annesinden kalan bu evin küvetinde bilincini kaybetmiş şekilde bulundu. Annesi ve babası gibi müzik dünyasında kariyer yapmayı seçen Bobbi Kristina Brown'ın aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle kendini kaybettiği ve beyin fonksiyonlarını yitirdiği ortaya çıktı.
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Genç kadın aylarca hastanede tedavi altında kalsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 22 yaşındayken hayata veda etti.
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Bobbi Kristina Brown'ın o dönemde birlikte olduğu Nick Gordon'dan şiddet görüp görmediği tartışıldı. Ancak Gordon, Bobbi Kristina Brown'ın ölümü nedeniyle hiç suçlanmadı. bu konuda bir soruşturma yapılmadı.