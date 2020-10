İki ünlü sahibi de üç yıl arayla ölmüştü: O ürkütücü eve cesur bir alıcı aranıyor

Güçlü sesinin ve unutulmaz şarkılarının yanı sıra bir öneme damgasını vuran Bodyguard filmiyle de hafızalara kazınmıştı Whitney Houston. Başrolünü Kevin Costner ile paylaştığı 1992 tarihli film gişe rekorları kırdı. Houston'ın seslendirdiği I Will Always Love You şarkısıyla unutulmazlar arasına girdi.