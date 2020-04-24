WhatsApp'tan gelen tehlikeli mesaj telefonları çökertiyor

iPhone ve diğer Apple cihazlarının karakter hatası nedeniyle çökme durumu ilk kez yaşanmıyor; ancak uzun bir süredir de bu tip bir hatayla karşılaşılmamıştı. Şimdi ise İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu bir mesajın cihazları çökerttiği ortaya çıktı.