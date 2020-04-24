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WhatsApp'tan gelen tehlikeli mesaj telefonları çökertiyor
Gelen tek bir mesaj telefonunuzu çökertebilir, ev karantinasında olduğunuz bugünlerde teknik servislerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.
WhatsApp'ta hızla yayılan bir mesaj; iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Mac'leri tehdit ediyor. Mesajı aldığınız anda cihazınız çöküyor ve tekrar açamadığınızda teknik servislik olabiliyorsunuz.
Peki cihazların çökmesi ne demek? Telefonunuzun aniden kapanması ve kendini yeniden başlatması anlamına geliyor. Ancak kapandıktan sonra açılamayan cihazlar da var. Bu tip bir durumda ise DFU modunda geri yükleme yaparak, cihazınızı kurtarabilirsiniz. Mümkün olmuyorsa teknik destek almanız gerekecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi evlerine çekilmiş durumda. Haliyle pek çok kişi çalışmak için video konferans uygulamalarını kullanıyor. WhatsApp da tam bu noktada önemli bir yeniliği hayata geçiriyor.
Ancak dahası da var. WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren 3 yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Bir diğer özellik ise WhatsApp yedekleri üzerine... Uygulama, sohbet yedekleri için şifre koruması sağlayacak. Özellik uygulamanın önceki bir sürümünde tespit edildi ve temel olarak kullanıcıların sohbet yedeklemelerine gizlilik için güvence altına almak için şifre ya da pin ayarlamasına izin veriyor.
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