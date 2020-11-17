WhatsApp'tan ekran görüntüsü aldı, hayatı karardı

WhatsApp konuşmalarının ekran görüntüsünü almadan önce iki kez düşünün. Suç işliyor olabilirsiniz, aman dikkat.
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WhatsApp uygulaması dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma yazılımlarından biri. Pek çok kullanıcının gizli kalması gereken sohbetleri WhatsApp'ta gizli.
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Bu kapsamda WhatsApp'la ilgili Türkiye'de ilginç bir gelişme yaşandı. Yargıtay, boşanma davası açtığı eşine ait yazışmaları izinsiz şekilde “whatsapp web” uygulamasından alıp mahkemeye sunan kocaya ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.
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Yargıtay, sosyal medya ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ankara'da yaşayan A.G. adlı genç kadın ile kocası T.O., aralarındaki anlaşmazlığın artması üzerine 2018'de boşanmaya karar verdi.
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Ancak T.O.'nun dava dosyasına sunduğu deliller olay oldu. İddiaya göre, mahkemede karısının kendisini aldattığını ileri süren T.O., whatsapp'ı bir kod yardımıyla bilgisayardan görüntüleme imkanı tanıyan "whatsapp web" üzerinden ele geçirdiği eşinin mesajlarını da mahkemeye sundu.
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Mesajlar delil olarak kabul edilince çiftin tazminatsız boşanmasına karar verildi.
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Soluğu savcılıkta alan A.G., kocasının mesajlarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini ifade etti. Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiğini ileri süren genç kadın, boşandığı eşinden şikâyetçi oldu.
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Savcılık, T.O. hakkında eski eş hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi ise yapılan yargılamada, eşinin telefon konuşmalarını gizlice ele geçiren T.O.'nun suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verdi.
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Mahkemenin kararına itiraz eden genç kadın bir üst mahkemeye başvurarak eşinin beraat kararının yanlış olduğunu belirten bir dilekçe sundu. Yargıtay, söz konusu itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Yapılan yargılamada eski eşin genç kadından habersiz şekilde bilgisayar üzerinden konuşmalarını ele geçirerek suç işlediğine yönelik karar alındı ve yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.
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Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında, suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.
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Diğer yandan WhatsApp kullananları çok yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri yasaklanabilir.
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Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, Avrupa Birliği'nin (AB), WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulundu.
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Haberde, söz konusu uygulamaların daha rahat izlenebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtildi.
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Diğer yandan WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Bakın yarından sonra neyle karşılaşacaksınız?
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WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak. Peki bu ne anlama geliyor?
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Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.
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Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.
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Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
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Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
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Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.
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Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.
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Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.
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Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.
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Süreli mesajları yalnızca güvendiğiniz kişilerle kullanın. Çünkü örneğin, mesajlaştığınız kişi:
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Bir süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alarak kaydedebilir.
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Süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.
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Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera ya da başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.
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Varsayılan olarak, WhatsApp’ta aldığınız medyalar otomatik olarak fotoğraflarınıza indirilir. Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, gönderilen medyalar sohbetten kaybolur ancak otomatik indirme özelliği açıksa telefona kaydedilir.
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WhatsApp’ta Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı’na giderek otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.
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Peki iPhone'larda süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir ?
WhatsApp sohbetini açın. Kişi adına dokunun. Süreli Mesajlar’a dokunun. Sorulursa Devam’a dokunun. Açık’ı seçin.
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Peki iPhone'larda süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?
WhatsApp sohbetini açın. Kişi adına dokunun. Süreli Mesajlar’a dokunun. Sorulursa Devam’a dokunun. Kapalı’yı seçin.
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Android cihazlarda süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir?
WhatsApp sohbetini açın. Kişinin adına dokunun. Süreli mesajlar’a dokunun. Sorulursa DEVAM’a dokunun. Açık’ı seçin.
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Android cihazlarda süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?
WhatsApp sohbetini açın. Kişinin adına dokunun. Süreli mesajlar’a dokunun. Sorulursa DEVAM’a dokunun. Kapalı’yı seçin.
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WhatsApp'ın bu özelliği yarından itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak.
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Galaxy Note 20 Ultra incelemesi
Samsung’un bugüne dek geliştirdiği en güçlü telefon olan Galaxy Note 20 Ultra, her yönüyle dikkat çekiyor, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Samsung’un bu yeni amiral telefonunu yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)