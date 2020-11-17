WhatsApp'tan ekran görüntüsü aldı, hayatı karardı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında, suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.