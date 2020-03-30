hurriyet.com.tr / BBC Türkçe
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 08:50,
WhatsApp'ta video paylaşanlara kötü haber geldi!
WhatsApp, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalara başladı. İnternet kaynaklarının daha az tüketilmesi adına bakın bundan sonra ne olmayacak?
Koronavirüs salgınının etkisini günden güne artırmasının ardından teknoloji devleri de radikal önlemler almaya başladı. İnternete olan ilginin yoğunlaşmasıyla birlikte trafiğin üzerindeki yükü hafifletmek adına bir dizi kısıtlamaya gidiliyor.
WhatsApp, işte bu süreyi 15 saniyeye çekmeye karar verdi. Kullanıcılar 15 saniyeden fazla video paylaşamayacak. Hindistan'da başlayan uygulamanın tüm dünyada etkin olması bekleniyor.
Koronavirüs sonrası çok önemli telefon uyarısı
Diğer yandan Çin'de patlak veren ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs konusunda halen araştırmalar sürerken, diğer yandan telefonlarla ilgili çok önemli bir uyarı geldi.
Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizleyebilir. Ve bunu da küçük bir cihaz ile test edebiliriz. Cihaz, telefonunuzdaki bağış ışık birimi (RLU) değerlerini gösteriyor. Böylece, telefonunuzdaki mikropları ölçüyor.
Ameliyat yüzeylerinde 50 ya da daha az bir rakam çıksın isteriz. Bizim yaptığımız testlerde temizlik işlemi sonrası telefonlarımızda ve kılıflarındaki göstergeler, bunun aşağısındaydı.
Telefonunuzu UVC ışınlarını kullanarak sterilize eden cihazlar da bulunuyor. Bu yöntemin telefonunuza zarar vermesi beklenmiyor. Ancak bazı telefonların ve kılıfların zaman içerisinde renkleri solabiliyor.
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