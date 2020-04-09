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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 09:28, /

WhatsApp'ta fotoğraf ve video gönderen herkes artık...

WhatsApp, kullanıcılarının sevineceği çok önemli özellikleri sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp'ta yazışırken fotoğraf ve video yollayanlar bakın artık ne yapacak?

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Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen özellikleri yayına vermek üzere.

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Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp Android uygulamasının beta sürümünde de kendisine yer buldu.

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Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılar sadece metinleri değil fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. Böylece istediği içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

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Bir diğer yenilik ise yedekleme dosyalarına yapılan bir optimizasyon. Artık Google Drive üzerine sohbet yedeklerinizi atarken şifre koyabileceksiniz.

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Diğer yandan WhatsApp, bugünden itibaren bir iletinin birden fazla kişiyle paylaşılmasının önüne geçecek. Peki bu ne anlama geliyor?

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WhatsApp kullanıcıları artık beş veya daha fazla kişiye gönderilen iletileri artık yalnızca tek bir kişiye iletilebilecek. WhatsApp mesajlara sınırlama getirerek, yanlış bilgilerin gönderilmesinin hızı biraz olsun yavaşlatılacak.

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2018 yılına kadar, kullanıcılar bir kerede 250 gruba bir mesaj iletebilirken yine aynı yıl bu sayı 20’ye düşürüldü. 2019’da 5’e düşen bu sınır şimdi ise 1 taneye dönüştü.

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