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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 15:39, /

WhatsApp'ta bir dönem sona eriyor

WhatsApp, koronavirüs salgını sonrası radikal tedbirler alıyor. Şirket, yarından itibaren bakın neyi yasaklıyor?

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WhatsApp, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle kullanıcılarını bilgilendirmek için özel bir sayfa üzerinde uğraşıyor ve bu sayfada virüsle ilgili detaylı bilgiler mevcut.

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Ancak şirket, sadece kullanıcıları bilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

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WhatsApp, planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa yarından itibaren bir iletinin birden fazla kişiyle paylaşılmasının önüne geçecek. Peki bu ne anlama geliyor?

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WhatsApp kullanıcıları artık beş veya daha fazla kişiye gönderilen iletileri artık yalnızca tek bir kişiye iletilebilecek. WhatsApp mesajlara sınırlama getirerek, yanlış bilgilerin gönderilmesinin hızı biraz olsun yavaşlatılacak.

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2018 yılına kadar, kullanıcılar bir kerede 250 gruba bir mesaj iletebilirken yine aynı yıl bu sayı 20’ye düşürüldü. 2019’da 5’e düşen bu sınır şimdi ise 1 taneye dönüştü.

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