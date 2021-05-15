Whatsapp'ın verdiği süre bitti! Hesaplar silinecek mi? Son dakika 'kullanıcı sözleşmesi' açıklaması...

Ardından bu bildirim, onaylamayanlar için sabit olarak kalacak. İlk kısıtlama sözleşmeyi onaylamayanların sohbet ve kişi listelerine erişimlerinin kapatılması olacak. Yani mesaj veya çağrı alabilecek ancak sohbet veya kişi listelerinize ulaşamayacaksınız.